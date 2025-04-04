Трамп готов снизить пошлины Китаю в обмен на продажу TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов снизить пошлины на товары из Китая, которые он ввел накануне, если Пекин разрешит продажу TikTok. Об этом пишет Financial Times.

«Есть ситуация с TikTok, когда Китай, возможно, скажет: «Мы одобрим сделку, но сделаете ли вы что-нибудь по тарифам?» Тарифы дают нам большие возможности для ведения переговоров», — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту президентского самолета, направляющегося в Майами, штат Флорида.

Заявления о продаже TikTok прозвучали на следующий день после того, как он ввел пошлины на китайские товары в размере 34%. При этом, в отношении Китая уже действуют 20-процентные тарифы.

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В прошлом году Конгресс принял закон, направленный на то, чтобы вынудить китайскую технологическую компанию ByteDance продать соцсеть американскому владельцу. Компании поставили ультиматум — продать TikTok или столкнуться с запретом на территории США.

Законодатели и Белый дом считают TikTok угрозой национальной безопасности и полагают, что китайские власти сохраняют влияние на компанию и могут следить за тем, какие видео просматривают американские пользователи.

По данным FT, Трамп продлил срок продажи приложения, чтобы дать больше времени на переговоры. Он утверждает, что его администрация «очень близка» к соглашению с «несколькими инвесторами», которое позволит TikTok продолжить работу в США. «Мы очень близки к заключению сделки с очень хорошей группой людей», — заявил американский президент.

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По словам источников издания, Вашингтон планирует, что внешние инвесторы, такие как Andreessen Horowitz, Blackstone, Silver Lake, получат около половины бизнеса TikTok в США. Крупные действующие инвесторы — General Atlantic, Susquehanna, KKR и Coatue — сохранят 30%, а доля ByteDance составит чуть менее 20%, что соответствует требованиям законодательства, запрещающего «иностранному противнику» контролировать более одной пятой компании. За кибербезопасность TikTok будет отвечать Oracle.