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Политика

Трамп готов снизить пошлины Китаю в обмен на продажу TikTok

2 минуты чтения 14:55 4 апреля

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов снизить пошлины на товары из Китая, которые он ввел накануне, если Пекин разрешит продажу TikTok. Об этом пишет Financial Times.

«Есть ситуация с TikTok, когда Китай, возможно, скажет: «Мы одобрим сделку, но сделаете ли вы что-нибудь по тарифам?» Тарифы дают нам большие возможности для ведения переговоров», — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту президентского самолета, направляющегося в Майами, штат Флорида.

Заявления о продаже TikTok прозвучали на следующий день после того, как он ввел пошлины на китайские товары в размере 34%. При этом, в отношении Китая уже действуют 20-процентные тарифы. 

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В прошлом году Конгресс принял закон, направленный на то, чтобы вынудить китайскую технологическую компанию ByteDance продать соцсеть американскому владельцу. Компании поставили ультиматум — продать TikTok или столкнуться с запретом на территории США.

Законодатели и Белый дом считают TikTok угрозой национальной безопасности и полагают, что китайские власти сохраняют влияние на компанию и могут следить за тем, какие видео просматривают американские пользователи.

По данным FT, Трамп продлил срок продажи приложения, чтобы дать больше времени на переговоры. Он утверждает, что его администрация «очень близка» к соглашению с «несколькими инвесторами», которое позволит TikTok продолжить работу в США. «Мы очень близки к заключению сделки с очень хорошей группой людей», — заявил американский президент.

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По словам источников издания, Вашингтон планирует, что внешние инвесторы, такие как Andreessen Horowitz, Blackstone, Silver Lake, получат около половины бизнеса TikTok в США. Крупные действующие инвесторы — General Atlantic, Susquehanna, KKR и Coatue — сохранят 30%, а доля ByteDance составит чуть менее 20%, что соответствует требованиям законодательства, запрещающего «иностранному противнику» контролировать более одной пятой компании. За кибербезопасность TikTok будет отвечать Oracle.

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