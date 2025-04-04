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Криминал

Трое подростков подожгли и попытались зарезать прохожего

2 минуты чтения 19:18 4 апреля | Обновлено: 19:20 4 апреля

Во Владивостоке трое подростков напали на прохожего, ударили несколько раз ножом и подожгли. Прохожий выжил, подростки задержаны и отправлены под домашний арест, сообщила прокуратура Приморского края. Ведомство собирается обжаловать меру пресечения, а проект «Антифа.ру» заявил, что подростки были «наци-скинхедами».

Нападение произошло 29 марта, лежащего на земле пострадавшего увидел на камерах наблюдения охранник городского рынка, сообщило издание «Vladivostok1.RU». 41-летний мужчина получил несколько ножевых ранений, но был госпитализирован и выжил, писали журналисты.

2 апреля Приморская прокуратура обвинила полицию в бездействии и потребовала передать материалы дела из отдела полиции в Следственный комитет.

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«Несмотря на очевидные признаки совершения особо тяжкого преступления, сотрудники полиции своевременно материалы для возбуждения уголовного дела в следственные органы не передали, необходимые мероприятия не провели», — заявила прокуратура.

На следующий день полиция сообщила о задержании двух подростков в возрасте 16 лет и одного — 17 лет.

СК возбудил дело о покушении на убийство группой лиц, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом (статья 105 УК). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение. В Приморском управлении СК заявили, что подростки напали на мужчину из «личных неприязненных отношений».

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Решение о домашнем аресте для задержанных Ленинский районный суд Владивостока принял 4 апреля, писала прокуратура.

В телеграм-канале «Антифа.ру» обратили внимание, что на опубликованных полицией фото задержанные коротко стрижены и «одеты в стиле современной скинхед-субкультуры», у них короткие куртки-бомберы, напоясные сумки и милитари-штаны. «Вопиющая жестокость нападения вкупе с внешним видом нападавших практически не оставляет сомнений в том, что они — скинхеды-неонацисты. О том же пишут сами ультраправые в своих телеграм-каналах», — заявили авторы телеграм-канала.

В СМИ отсутствует информация о пострадавшем, «которая могла бы раскрыть мотивы нападения», написали в телеграм-канале «Антифа.ру».

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