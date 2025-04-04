14-летнюю девочку нашли убитой в погребе у собственного дома

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства девочки, которая проживала в одном из населенных пунктов Тереньгульского района. Об этом говорится в телеграм-канале Следственного управления СК по региону.

По данным СК, тело ребенка со следами насильственной смерти было обнаружено утром 4 апреля. Следствие установило, что в доме, где проживала девочка, кто-то переставил вещи. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям о разбойном нападении (ч. 3 ст. 162) и убийстве малолетней (ч. 2 ст. 105).

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«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе лица, совершившего указанные особо тяжкие преступления, назначен ряд судебных экспертиз», — говорится в сообщении Следственного управления СК.

Телеграм-канал «112» пишет, что убитой была 14-летняя девочка по имени Влада М. Инцидент, как сообщается, произошел в доме на улице Полевой в селе Тумкино.

По данным телеграм-канала, девочка была в доме одна. После того как она перестала отвечать на звонки родных, ее мать позвонила родственнице, которая живет в доме напротив, и попросила ее проверить, все ли в порядке с девочкой. Женщина пришла в дом и увидела, что кругом была разбрызгана кровь.

Позже в погребе недалеко от дома она обнаружила тело девочки с перерезанным горлом. Владу, предположительно, зарезали в доме, оттащили, а затем сбросили в подвал, пишет телеграм-канал.

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В марте Следственное управление по Тверской области сообщило, что в лесном массиве в районе СНТ «Ручеек» Калининского муниципального округа нашли тело пропавшей 13-летней девочки. На теле подростка тогда обнаружили признаки насильственной смерти.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК). Подозреваемым в совершении преступления оказался 34-летний житель Калининского муниципального района. Его задержали.



