Региональные клиники начали отказывать в абортах еще до их запрета

Все частные и государственные клиники в Вологодской области начали отказывать женщинам в проведении абортов, несмотря на то, что соответствующий запрет региональными властями еще не вводился. Об этом сообщили несколько местных изданий со ссылкой на жительниц региона и медработников.

Последние сообщили изданию «Регион 35. Новости Вологодской области», что как минимум в две районные больницы пришло «устное указание добровольно отказаться от абортов».

Я три года проработала в стрип-клубе и вебкаме Занималась сексом за деньги, употребляла наркотики и много пила. Но смогла уйти оттуда и начать новую жизнь Общество 9 минут чтения

В свою очередь, РФО «ОНА» обратило внимание на публикацию в издании «35медиа». В ней жительница Череповца рассказала о своих попытках записаться на проведение аборта. По ее словам ей отказали сразу в трех областных бюджетных учреждениях здравоохранения. При это в одном ей заявили, что «аборты сейчас не делают по техническим причинам», в другом порекомендовали обратиться в платный центр, а в третьем и вовсе заявили, что «аборты теперь запрещены».

Не лучше оказалась и ситуация с частными клиниками. Только в одной из них женщине ответили, что могут провести аборт по желанию, но только на сроке до пяти недель. В остальных же отвечали, что процедура прерывания беременности теперь проводится только «только по медпоказаниям». В итоге, по словам женщины, ей пришлось обратиться в клиники Ярославской области, где ее без проблем записали на проведение процедуры.

Что о войне знает Дональд Трамп? Судя по его риторике, не то, что она представляет собой на самом деле Политика 4 минуты чтения

О похожей ситуации региональной газете «Речь» рассказала многодетная мать из Череповца Наталья. По ее словам, ей отказали в проведении аборта в двух частных клиниках области. Она рассказала, что отказ медики объяснили тем, что срок слишком велик для медикаментозного прерывания беременности, а других абортов там больше не делают. Позже ей также отказали в городском роддоме, а затем и во всех остальных женских консультациях области. Наталье везде отвечали, что аборты теперь проводятся только по медицинским показаниям.

Как заявлял ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, во второй половине февраля в регионе будет введен полный запрет на аборты.