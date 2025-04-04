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Криминал

Россиянка сбежала от выкравшего ее для отношений мужчины

2 минуты чтения 14:46 4 апреля | Обновлено: 14:47 4 апреля

В Астраханской области мужчина пробрался в дом семьи своей девушки и выкрал ее, считая, что родные молодой женщины препятствуют отношениям. Однако девушка сбежала от своего похитителя, и теперь против него возбуждено уголовное дело, сообщает астраханское управление Следственного комитета.

Похищение произошло ночью с 21 на 22 февраля в поселке Мирный Наримановского района, рассказывают следователи. По их словам, 30-летний мужчина тайком проник в частный дом, где жила семья его 29-летней девушки, сумел выбраться вместе с ней на улицу и посадить в свой автомобиль.

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Однако похищение происходило против воли самой девушки, сообщил СК. В какой-то момент молодой женщине удалось выскочить из автомобиля похитителя и вернуться к себе домой. «Ей удалось убежать и скрыться в доме благодаря поспешившей на помощь родственнице», — рассказали следователи.

Мужчина является местным жителем и ранее был неоднократно судим, уточнили в СК. Сейчас его задержали, следствие собирается просить суд о заключении подозреваемого под стражу.

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Икрянинский межрайонный отдел управления СК возбудил уголовное дело о незаконном проникновении в жилище и покушении на похищение человека (статьи 139 и 126 УК). Максимальным наказанием по двум статьям является три года и пять лет колонии соответственно.

Во второй половине марта в Красноярском крае пятнадцатилетняя девушка изобразила свое похищение неизвестными. Следственный комитет сообщил, что школьница находилась под влиянием телефонных мошенников. Родители подростка рассказывали, что дочь ушла из дома, а спустя несколько часов с неизвестного номера отцу пришло сообщение с требованием выплатить 500 тысяч рублей в обмен на освобождение ребенка.

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