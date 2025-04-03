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Мир

В Мьянме под завалами нашли тело россиянина

2 минуты чтения 10:38

На севере Мьянмы в городе Мандалай после землетрясения нашли тело гражданина России. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на источник среди медиков, которые работали на месте завалов.  

«Предположительно, тело россиянина извлекли из-под завалов после землетрясения в Мандалае. С ним был обнаружен паспорт. Фрагменты его тела будут направлены в Москву для генетической экспертизы», — сказал собеседник агентства, добавив, что погибший работал учителем.

Накануне о пропаже нескольких учителей в том числе россиянина сообщили местные СМИ. Так, по данным Khit Thit Media, мужчина работал в средней школе и жил в доме Mandalay Sky Villa, который обрушился в результате землетрясения. Издание писало, что гражданина России зовут Майк (Михаил) Казанцев. Вместе с ним без вести пропали также трое граждан ЮАР и один гражданин Филиппин. 

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В конце марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7 баллов. Толчки также ощущались в Нейпьидо, столице Мьянмы, Янгоне и Бангкоке — столице Таиланда, а также в Китае и во Вьетнаме. По данным геологической службы США, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, а эпицентр находился примерно в 17,2 километрах от города Мандалай, население которого составляет около 1,2 миллиона человек.

По последним данным, число жертв землетрясения в Мьянме уже превысило три тысячи человек. Еще около пяти тысяч получили различные травмы. При этом на данный момент более 300 человек числятся в списках пропавших без вести.

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