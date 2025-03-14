Сотрудник ДК надругался над 14-летним мальчиком

В Норильске звукорежиссер местного Дома культуры, имя которого не называется, подозревается в совершении насильственных действий сексуализированного характера в отношении 14-летнего подростка. Об этом сообщает следственный комитет по Красноярскому краю и республике Хакасия.

По версии следствия, 8 марта 38-летний подозреваемый пригласил к себе домой знакомого 14-летнего подростка, предложив ему вместе поиграть в компьютерную игру. Заманив мальчика домой, мужчина «с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей совершил в отношении подростка насильственные действия сексуального характера».

«Факт преступления стал известен матери приятеля пострадавшего подростка, которая сообщила о произошедшем в правоохранительные органы», — добавили в следственном комитете.

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На данным момент мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 3 статьи 132 УК (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего).

О том, что подозреваемый работал звукорежиссером в местном ДК, пишет РИА «Новости». По данным агентства, после того, как стало известно о случившемся, мужчину уволили. В публикации отмечается, что с мальчиком подозреваемый познакомился за пределами Дома культуры.

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