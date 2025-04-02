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Криминал

Российских военных осудили за убийство сослуживцев и надругательство над их телами

2 минуты чтения 23:47 2 апреля

Полковника Евгения Малышко и старшего сержанта Романа Тимонина признали виновными в убийстве двух и более человек, пытках сослуживцев и надругательстве над телами убитых. Их приговорили к 20 и 18 годам колонии строгого режима соответственно. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу судов.

Приговор Малышко был вынесен 6 февраля, а Тимонину — 31 марта Южным окружным военным судом. Обоих лишили воинских званий и наград. При этом, как пишет издание, в суде отказались сообщить подробности дела, однако о них летом прошлого года стало известно украинскому изданию «Суспiльне».

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По его данным, Малышко и Тимонин стали фигурантами уголовных дел из-за событий лета 2023 года в шестой мотострелковой дивизии. Помимо них, фигурантами расследования также стали майор Евгений Борискин, прапорщик Евгений Чуканов и старший прапорщик Геннадий Мурый. Судебный процесс над Чукановым еще не завершен.

Весной 2023 года солдаты дивизии записали видеообращение, в котором рассказали о плохих условиях службы и о том, что их используют в качестве «пушечного мяса». После этого, по версии следствия, командир Марат Оспанов приказал наказать «нарушивших дисциплину» военнослужащих. Их стали задерживать и отправлять в подвалы в Луганской области. Военных держали «в условиях отсутствия туалетов, спальных мест, ограниченного потребления воды и пищи».

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Тех, кто «не подлежал исправлению», потребовали убить — за это отвечал Малышко. Таких было восемь человек, однако одного из них вскоре отправили на передовую, где он получил ранение и был отправлен в госпиталь.

Следователи утверждают, что задержанных военных пытали, а командование дивизии решило скрыть незаконное удержание солдат под стражей и их убийство. Их отвезли в пустой подвал и кинули туда не менее пяти гранат.

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