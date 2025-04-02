СМИ: советник Трампа обсуждал государственные вопросы в Gmail

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц и другие члены Совета национальной безопасности вели рабочую переписку через личные аккаунты в электронной почте Gmail.Об этом изданию The Washington Post сообщили три американских чиновника, а также журналисты изучили документы, подтверждающие это. Ранее Уолтца уличили в использовании мессенджера Signal для обсуждения секретных военных планов.
Старший помощник Уолтца использовал Gmail для обсуждения с коллегами из других правительственных агентств чувствительных военных позиций и мощных систем вооружений, «связанных с текущим конфликтом», пишет издание со ссылкой на полученные электронные письма.
Сам Уолтц, по данным WP, получал на свой личный адрес менее чувствительную информацию. Чиновники сказали изданию, что советник Трампа обсуждал там свое расписание и пересылал менее конфиденциальные рабочие документы.
Представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз заявил, что не видел, чтобы Уолтц использовал личную почту для работы. «Уолтц не отправлял и не будет отправлять секретную информацию через публичный аккаунт», — заявил чиновник.
24 марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что Уолтц добавил его в чат в Signal, в котором чиновники из администрации Трампа обсуждали удары по йеменским хуситам. По словам журналиста, министра обороны США Пит Хегсет публиковал в этой группе координаты военных целей и названия оружия, с помощью которого их атакуют.
Позднее издание The Wall Street Journal выяснило, что Хегсет приходил вместе с женой на секретные совещания высокопоставленных военных из стран — союзников США по НАТО. Об этом журналистам сообщили чиновники, которые присутствовали на этих встречах или знали о них.
Также финский исследователь российской пропаганды Пекка Каллиониеми обнаружил в утечке 2016 года почту [email protected], якобы принадлежавшую Хегсету. При этом проверяющее факты «Проверено.Медиа» сомневается в подлинности этой почты.