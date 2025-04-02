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Политика

СМИ: советник Трампа обсуждал государственные вопросы в Gmail

2 минуты чтения 12:49

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц и другие члены Совета национальной безопасности вели рабочую переписку через личные аккаунты в электронной почте Gmail.Об этом изданию The Washington Post сообщили три американских чиновника, а также журналисты изучили документы, подтверждающие это. Ранее Уолтца уличили в использовании мессенджера Signal для обсуждения секретных военных планов.

Старший помощник Уолтца использовал Gmail для обсуждения с коллегами из других правительственных агентств чувствительных военных позиций и мощных систем вооружений, «связанных с текущим конфликтом», пишет издание со ссылкой на полученные электронные письма.

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Сам Уолтц, по данным WP, получал на свой личный адрес менее чувствительную информацию. Чиновники сказали изданию, что советник Трампа обсуждал там свое расписание и пересылал менее конфиденциальные рабочие документы.

Представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз заявил, что не видел, чтобы Уолтц использовал личную почту для работы. «Уолтц не отправлял и не будет отправлять секретную информацию через публичный аккаунт», — заявил чиновник.

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24 марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что Уолтц добавил его в чат в Signal, в котором чиновники из администрации Трампа обсуждали удары по йеменским хуситам. По словам журналиста, министра обороны США Пит Хегсет публиковал в этой группе координаты военных целей и названия оружия, с помощью которого их атакуют.

Позднее издание The Wall Street Journal выяснило, что Хегсет приходил вместе с женой на секретные совещания высокопоставленных военных из стран — союзников США по НАТО. Об этом журналистам сообщили чиновники, которые присутствовали на этих встречах или знали о них.

Также финский исследователь российской пропаганды Пекка Каллиониеми обнаружил в утечке 2016 года почту [email protected], якобы принадлежавшую Хегсету. При этом проверяющее факты «Проверено.Медиа» сомневается в подлинности этой почты.

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