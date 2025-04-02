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Криминал

Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов признался в мошенничестве

2 минуты чтения 17:18 | Обновлено: 17:19

Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов признал вину по делу о мошенничестве. У себя в инстаграме блогер опубликовал пост с признанием, где назвал рекламу своих образовательных курсов агрессивной, а ценности, которые продвигал, «не теми». Дело против коуча было возбуждено в 2023 году. Шабутдинов заявил, что спустя полтора года после задержания успел «подумать над тем, какие ошибки совершил и не хочет повторить».

Блогер назвал неправильными ценностями «демонстрацию богатства» и установку, согласно которой «бизнес поможет жить красивой жизнью». По его словам, на самом деле бизнес — это «прежде всего довольные клиенты, развитие инфраструктуры, служение людям».

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Он назвал рекламу своих курсов «звучащей как чудо-таблетка» и попросил прощения у людей, у которых «возникли неоправданные ожидания относительно образовательной ценности наших программ».

«Я признаю свою вину, раскаиваюсь и готов упорно работать над восстановлением доверия», — заявил Шабутдинов.

Адвокат бизнес-тренера Калой Ахильгов подтвердил у себя в телеграм-канале, что его подзащитный признал вину в мошенничестве (статья 159 УК). Максимальное наказание по этой статье — десять лет колонии и штраф в миллион рублей.

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Ахильгов назвал решение клиента смелым и признался, что «внутренне с ним не согласен». По словам адвоката, Шабутдинов готов возместить ущерб пострадавшим. «Большинство потерпевших уже получили или получают компенсации, и мы надеемся, что суд учтет его искреннее раскаяние и благородный поступок», — добавил адвокат.

По его словам, защита смогла собрать множество доказательств невиновности коуча, показания свидетелей, экспертизу специалистов из МГУ и РЭУ имени Плеханова, «ответы федеральных министерств». «Однако в СИЗО находится именно подзащитный, ему выпадают тяготы всех неудобств содержания, перевозки, длительных судебных заседаний. Это его жизнь, его выбор», — написал Ахильгов.

Заседание по делу Шабутдинова назначено на завтра, 3 апреля, в Пресненском суде Москвы. Бизнесмена, создателя компании «Лайк Центр» и курсов «Как стать миллионером», обвиняют в 113 эпизодах мошенничества. Циклы курсов стоили от 60 тысяч до 12 миллионов рублей, однако покупатели не получали обещанных результатов, считает следствие. Общая сумма ущерба оценивается в более чем 57 миллионов рублей.

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