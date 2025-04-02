Европол отчитался о раскрытии крупной сети педофилов

Сотрудники Европола и национальных полиций 38 стран мира провели совместную операцию по расследованию деятельности одной из крупнейших платформ по распространению сексуализированного контента с детьми, сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на заявление полиции Баварии и данные Европола.

На конфискованных серверах даркнет-платформы размещался контент, содержащий сцены насилия над несовершеннолетними, силовики отчитались о минимум 91 тысяче загруженных видео. Ее пользователями были почти 2 миллиона человек по всему миру, на данный момент удалось установить местоположение почти полутора тысяч подозреваемых. Их обвиняют в сексуализированном насилии над детьми. Платформа также позволяла проводить прямые трансляции.

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Сейчас платформа уже отключена, но полицейским не удалось установить личности ее создателей и операторов — правоохранители продолжают поиски. Следователи утверждают, что они смогли отследить некоторых из пользователей платформы по платежам в криптовалюте несмотря на разработанные преступниками меры безопасности. 79 подозреваемых обвиняются не только в просмотре или скачивании видео, но и в актах насилия против детей.

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Уголовная полиция Бавария отчиталась об аресте в Германии 36-летнего мужчины, который искал детей для записи контента с сексуализированным насилием, впоследствии выяснилось, что он жестоко обращался и с собственным сыном. Полицейские отмечают, что они работают над идентификацией жертв насилия, чтобы оказать им помощь.

Полицейская операция проводилась в 2022-2025 годах, в ходе нее были изъяты сервера, телефоны и компьютеры с незаконным контентом. Под руководством Европола совместно работали полицейские из 38 стран Европы, Южной и Северной Америк и Океании. Правоохранители продолжают вычислять активных пользователей платформы и выяснять, не применяли ли они насилие и в отношении своих детей.