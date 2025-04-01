Депутат погиб во время пристрелки ружья

Директор челябинского цинкового завода Павел Избрехт погиб в результате несчастного случая, которые произошел в местном стрелковом клубе, сообщает РБК со ссылкой на информацию из пресс-службы регионального управления Следственного комитета. Он также был депутатом заксобрания Челябинской области.

Инцидент произошел 1 апреля. Местный новостной портал 74.ru утверждает, что Избрехт проводил на территории охотничьего клуба пристрелку нового ружья. Закончив, он решил проверить, заряжено ли оно. В этот момент раздался выстрел, ставший для депутата смертельным. Следственный комитет пока не прокомментировал эту версию.

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Представитель стрелкового клуба также отказался рассказать подробности о несчастном случае, сославшись на проходящие на его территории следственные действия. 74.ru сообщает, что ранее в офисе компании, управляющей клубом, заявляли, что никого из руководства «уже нет» на месте, а на звонки журналистов в клубе не отвечали.

Местные СМИ со ссылкой на заявления знакомых Избрехта пишут, что он был увлеченным охотником и любителем экстрима. «Рисковый парень», — так его охарактеризовал один из них. Источники журналистов отмечают, что утром депутата видели на работе, он «выглядел довольным».

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Опрошенный журналистами инструктор по стрельбе заявил, что причиной инцидента мог стать некачественный патрон, который использовал Избрехт. Он предположил, что пуля не вылетела из ствола ружья. Депутат решил визуально проверить дуло оружия, а не передернул затвор. Из-за этого, по мнению эксперта, мог случиться «затянутый выстрел».

«Судя по всему, человек не первый раз купил оружие, по закону для разрешения на покупку нарезного нужно как минимум пять лет владеть гладкоствольным. Абсолютно непонятно, как он мог сделать такую глупость, но глупость такая в итоге для стрелка непростительна» — заявил эксперт.