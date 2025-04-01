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Криминал

В шотландском футбольном клубе годами насиловали подростков

2 минуты чтения 23:22 1 апреля

Футбольный клуб «Селтик» из шотландского города Глазго выплатит компенсации жертвам сексуализированного насилия, которое десятилетиями организовывали сотрудники системы подготовки молодых игроков, сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление клуба и комментарии адвокатов потерпевших.

The Times сообщает, что сотрудники детской академии клуба Celtic Boys Club систематически насиловали подростков уже в 1970-е годы, один из обвиняемых оставался в системе клуба до 1996 года. Журналисты сообщили, что как минимум один раз слухи о жестоком обращении дошли до руководства команды — они уволили одного из менеджеров, но не сообщили об обвинениях в полицию. А через четыре года снова взяли его на работу.

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Против «Селтика» было подано более 20 коллективных исков, о своих претензиях заявили более 30 бывших игроков академии. Клуб, как сообщают журналисты, пытался оспорить существование прямой юридической связи между главной командой и Celtic Boys Club. Бывшие сотрудники детской академии при этом уже были осуждены и приговорены к тюремным срокам, однако «Селтик» отказывался признавать свою ответственность за действия работников академии.

Журналисты приводят пример фотографа Celtic Boys Club, которые более десяти лет делал фотографии порнографического характера с мальчиками из академии, они пролежали в тайнике почти 20 лет. Суд принял во внимание наличие фактической связи между двумя организациями, а «Селтик» признал наличие «исторических контактов».

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Клуб уже заключил мирные соглашения по большинству исков исков и в ближайшие недели готовится урегулировать остальные споры. Сумма компенсаций, как сообщает Би-би-си, составит несколько миллионов фунтов. «Клуб признает силу тех, кто столкнулся с насилием и нашел в себе силы пережить его, и надеется, что это решение поможет им хоть как-то успокоиться», — говорится в заявлении «Селтика».

Часть из исков поданы против бывшего тренера академии Джима Маккафферти, его обвинили в злоупотреблениях на рабочем месте. Он скончался в тюрьме в 2022 году, эти дела Би-би-си называет нераскрытыми.

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