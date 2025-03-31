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Политика

Союзника Путина захотели лишить права голоса в Евросоюзе

2 минуты чтения 15:14 | Обновлено: 15:15

Новое правительство Германии собирается надавить на Европейский союз, чтобы тот рассмотрел способы приостановки право голоса Венгрии по вопросам внешней политики и безопасности, сообщил журнал Politico со ссылкой на источники и проект соглашения партий-участниц правящей коалиции ФРГ.

Консерваторы во главе с новым канцлером Фридрихом Мерцем и их вероятный левоцентристский партнер по коалиции, Социал-демократическая партия (СДПГ), договорились потребовать от ЕС приостанавливать финансирование и право голоса любых стран, которые «нарушают ключевые принципы, такие как верховенство закона», говорится в проекте коалиционного соглашения.

«Существующие инструменты защиты, от разбирательств о нарушении прав и удержания средств ЕС до приостановления прав на членство, таких как право голоса в Совете ЕС, должны применяться гораздо более последовательно, чем раньше», — процитировали журналисты текст документа.

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Венгрия под руководством премьер-министра Виктора Орбана не названа в тексте прямо, но имеется в виду именно она, пишет Politico.

Орбан несколько раз использовал свое право вето, чтобы блокировать санкции в отношении представителей России. Новое правительство Германии хочет «выступить за расширение права квалифицированного большинства при голосовании в Совете ЕС, особенно по некоторым вопросам общей внешней политики и политики безопасности, таким как введение санкций». Это позволило бы принимать решения без необходимости получения одобрения Венгрии, объяснили источники Politico.

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В 2018 году Европейский парламент запустил «процедуру по статье №7» против Венгрии из-за подозрения в «серьезных нарушениях» основных ценностей и фундаментальных прав блока. Но процесс, который мог бы привести к приостановлению права голоса Венгрии, застопорился из-за политических разногласий между странами-участницами ЕС.

В 2022 году Европейская комиссия приняла решение заблокировать около 22 миллиардов евро из средств ЕС, предназначенных для Венгрии. Причиной были названы опасения по поводу соблюдения прав человека и независимости судебной системы. В прошлом году было разморожено более 10 миллиардов евро, что вызвало негативную реакцию некоторых участников ЕС, пишет Politico.

В конце декабря Орбан назвал Владимира Путина своим «правильным партнером».

В конце февраля Венгрия потребовала вывести из-под санкций Евросоюза восьмерых россиян, включая министра спорта России Михаила Дегтярева, сооснователей «Альфа-банка» Михаила Фридмана и Петра Авена, бизнесмена Алишера Усманова. В противном случае Венгрия пообещала наложить вето на продление европейских санкций против российских властей.

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