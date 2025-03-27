В Госдуме потребовали проверить краски для волос на безопасность

Депутат Госдумы Сергей Леонов от ЛДПР обратился в Роспотребнадзор и потребовал проверить краски для волос, выпускаемые немецкими брендами Schwarzkopf и Syoss. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо Леонова.
Как пишет агентство, в своем обращении депутат указал, что в продукции этих брендов содержится бутилфенилметилпропиональ (или лилиевый альдегид) — вязкая ароматная жидкость, которую используют производители парфюмерии и косметики. Она может негативно отразиться на репродуктивной функции и вызвать контактный дерматит. В 2023 году использование этого соединения было запрещено Роспотребнадзором.
«Прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна (Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора — Прим. «Холода»), проверить представленную информацию об опасности для здоровья вышеуказанной парфюмерно-косметической продукции и в случае ее подтверждения, поручить региональным управлениям Роспотребнадзора провести внеплановые проверки торговых точек с целью изъятия ее из оборота», — говорится в обращении Леонова.
По его словам, несмотря на запрет, вещество все еще можно обнаружить в косметических товарах, производители которых используют его как синтетическую отдушку.
Ранее стало известно, что крупный бренд косметики L’Oreal изъял из продажи все партии средства для лечения акне Effaclar Duo. Это произошло из-за опасений компании, что ее продукция может быть загрязнена известным канцерогеном бензолом, который может образовываться в случае распада одного из компонентов средства — бензоилпероксида.
До этого сообщалось, что более половины всех косметических средств, которые продаются в России, опасны для здоровья. Также на упаковках 76% косметики нет информации о противопоказаниях.