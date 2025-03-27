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Общество

В Госдуме потребовали проверить краски для волос на безопасность

2 минуты чтения 10:41 | Обновлено: 10:42

Депутат Госдумы Сергей Леонов от ЛДПР обратился в Роспотребнадзор и потребовал проверить краски для волос, выпускаемые немецкими брендами Schwarzkopf и Syoss. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо Леонова.

Как пишет агентство, в своем обращении депутат указал, что в продукции этих брендов содержится бутилфенилметилпропиональ (или лилиевый альдегид) — вязкая ароматная жидкость, которую используют производители парфюмерии и косметики. Она может негативно отразиться на репродуктивной функции и вызвать контактный дерматит. В 2023 году использование этого соединения было запрещено Роспотребнадзором.

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«Прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна (Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора — Прим. «Холода»), проверить представленную информацию об опасности для здоровья вышеуказанной парфюмерно-косметической продукции и в случае ее подтверждения, поручить региональным управлениям Роспотребнадзора провести внеплановые проверки торговых точек с целью изъятия ее из оборота», — говорится в обращении Леонова.

По его словам, несмотря на запрет, вещество все еще можно обнаружить в косметических товарах, производители которых используют его как синтетическую отдушку.

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Ранее стало известно, что крупный бренд косметики L’Oreal изъял из продажи все партии средства для лечения акне Effaclar Duo. Это произошло из-за опасений компании, что ее продукция может быть загрязнена известным канцерогеном бензолом, который может образовываться в случае распада одного из компонентов средства — бензоилпероксида. 

До этого сообщалось, что более половины всех косметических средств, которые продаются в России, опасны для здоровья. Также на упаковках 76% косметики нет информации о противопоказаниях.

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