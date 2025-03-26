Москвичи увидят частичное солнечное затмение

Днем в субботу 29 марта, с 14:50 по 15:10 по местному времени москвичи смогут увидеть частичное солнечное затмение. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на профессора Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Сергея Богачева.

По его словам, в это время в Москве будет видно, как Луна закроет Солнце примерно на 10%. В Петербурге спутник планеты закроет солнечный диск на 20%, а максимальное затмение будут наблюдать жители северных регионов.

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«В этом году будет два затмения: 29 марта и 21 сентября. Оба затмения – частичные, то есть полная ночь на Земле не наступит нигде, а Солнце просто превратится в “месяц”, размер которого зависит от региона. На территории России его можно будет наблюдать в европейской части страны», — рассказал Богачев.

Ученый добавил, что москвичи не смогут увидеть сентябрьское затмение. «Так что к концу марта у них появилась уникальная возможность увидеть солнечное затмение в этому году», — заключил Богачев.

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В сентябре прошлого года жители центральных и западных регионов России могли увидеть лунное затмение. Тогда лунный диск перекрывала тень от Земли. Затмение также было видно из стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

Кроме того, в конце 2024 года стало известно, что индийская ракета вывела на орбиту несколько спутников, которые будут имитировать солнечные затмения, чтобы ученые смогли изучить это явление. Также спутники позволят исследователям наблюдать за солнечной короной — внешним слоем атмосферы Солнца.