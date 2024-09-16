Россияне смогут увидеть лунное затмение

Утром 18 сентября жители Москвы смогут наблюдать затмение лунного диска. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Там отметили, что, кроме Москвы, затмение будет видно в западных и центральных районах России, а также в странах Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Для тех, кто будет наблюдать затмение из Москвы, лунный диск полностью скроется в тени Земли около 6:00 утра.

В Московском планетарии также рассказали о том, что будет влиять на видимость этого астрономического явления.

«Условия видимости будут тем лучше, чем западнее точка наблюдения и чем позже будет заходить Луна. Начало теневого затмения можно будет увидеть в европейской части, западнее линии Казань — Астрахань. Окончание затмения видно к западу от меридиана Москвы», — рассказали специалисты.

По их словам, наилучшие условия для наблюдения лунного затмения в России будут в Калининградской области. Также сообщается, что общая продолжительность этого явления составит около четырех с половиной часов.

Предыдущее лунное затмение было зафиксировано в конце марта 2024 года. По словам специалистов, тогда затмение спутника Земли было полутеневым, то есть лунный диск оставался полностью освещенным, однако яркость его свечения немного уменьшилась. Они также отметили, что предыдущее затмение не было видно наблюдателям в Москве и на большей части территории России.

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