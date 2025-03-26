Садисты шантажируют детей и заставляют их калечить себя на камеру

Группы садистски настроенных подростков шантажируют девочек в интернете и заставляют их наносить себе увечья на камеру, сообщает The Times со ссылкой на информацию от Национального правоохранительного агентства Великобритании. Для этого они используют информацию из слитых баз данных.

Преступники используют утекшие пароли от почт, чтобы оказывать давление на своих потенциальных жертв. Они находят несовершеннолетних девушек в соцсетях, заставляют их присылать свои интимные фотографии, а затем угрожают опубликовать их, если те откажутся выполнить требования шантажистов.

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В обмен на сохранение информации в тайне входящие в группу подростки требуют записывать на камеру контент сексуального характера, видео с нанесением телесных повреждений себе, родственникам, а также домашним животным. The Times также утверждает, что в отдельных случаях преступники заставляли своих жертв совершить самоубийство на камеру.

Правоохранители отметили, что членами таких групп обычно становятся молодые люди, желающие получить власть и новый статус. На противозаконные действия их мотивируют, например, женоненавистнические материалы, распространяемые в интернете. В отчете Агентства сообщается об обеспокоенности силовиком ранним развитием склонности к опасному насилию и полным отсутствием чувствительности к насилию среди преступников.

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Журналисты отмечают, что одной из ключевых особенностей садистских сообществ является их отказ от попыток скрыть свою деятельность — они общаются не в даркнете, а через привычные онлайн-платформы. Многие из участников желают стать известными благодаря «производству» такого контента.

Представители правоохранительных органов Великобритании в разговоре с представителями The Times отметили, что усилий силовиков для борьбы с подобным видом преступности недостаточно. Они призвали родителей внимательнее относиться к тому, что их дети делают в интернете, поскольку многие из жертв даже не осознавали, что стали жертвами манипуляций. Понадобится помощь и от интернет-провайдеров — их призвали к более строгой модерации платформ и мониторингу контента для выявления опасных явлений.