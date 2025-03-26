Дезертир воткнул нож в бедро своей девушке и угрожал ей убийством

Жительница села Верхневилюйск в Якутии Надежда рассказала изданию SakhaDay, что ее сожитель Степан, с которым она познакомилась в конце 2024 года во «Вконтакте», избивал ее, воткнул ей нож в бедро, угрожал убийством девушке и ее родственникам, а также украл из ее квартиры деньги.

По словам Надежды, на момент знакомства Степан утверждал, что живет в Якутске. Спустя месяц переписки пара решила съехаться. Так, 15 января Степан переехал к Надежде. Уже в конце месяца девушке позвонили из уголовного розыска и поинтересовались, что она знает о Степане. От страха и неожиданности Надежда ответила, что ничего о нем не знает.

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Благодаря звонку девушка узнала, что ее сожитель дезертировал с войны в Украине. Она рассказала, что мужчина должен был вернуться в зону боевых действий примерно в начале осени 2024 года.

«Позднее я узнала, что осенью и зимой он скрывался у нескольких девушек, которые как и я убегали от него. Одной из них он сломал автомобиль. Он меня запугивал угрозами, что убьет моего отчима и закажет брата, если я сдам его военной полиции. Мне он тоже угрожал расправой», – рассказала Надежда.

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В начале февраля Степан избил Надежду до потери сознания и воткнул нож ей в бедро. По словам девушки, сожитель ревновал ее к друзьям, подписчикам в соцсетях и таксистам. При этом пара жила на зарплату Надежды, поскольку Степан находился в розыске. Однако мужчина регулярно тратил все деньги на ставки на спорт, из-за чего Надежде приходилось подрабатывать водителем такси. В это время Степан ездил с ней в одной машине в багажнике, чтобы девушка «не сбежала и не изменила с клиентами». Кроме того, Степан заставил девушку продать старую машину и взять кредит на новую.

Надежда сбежала из дома 20 марта. «Он дал мне пощечину, бросил мне в лицо телефон и электронные сигареты. Приговаривал: “Тебе же не больно? Я ударил не сильно”. Это стало последней каплей», — рассказала девушка. После этого Степан изрезал вещи у нее в квартире, в том числе паспорт и одежду, и разбил телевизор. Мужчина забрал часть денег от продажи старой машины и уехал к своей сестре, которая, вероятно, отказалась предоставить ему жилье, после чего он вернулся в Якутск.

В день приезда Степана задержали и отправили в изолятор для дезертиров. Надежда написала жалобу в прокуратуру, также она собирается подать заявление в полицию о побоях и краже денег.