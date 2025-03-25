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Политика

СМИ назвали тему переговоров США и Украины

2 минуты чтения 14:39 | Обновлено: 14:40

Представители делегаций США и Украины начали обсуждать прекращение ударов по объектам российской энергетики, а также безопасность судоходства в Черном море, сообщили знакомые с ходом переговоров источники Bloomberg. Переговоры начались в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде вскоре после окончания переговоров представителей США и России.

Речь идет о временном перемирии сроком на 30 дней, уточнил близкий к переговорам делегаций США и Украины собеседник агентства. Делегация США провела более 12 часов переговоров с российской делегацией по тем же вопросам в понедельник, после встречи с украинцами в воскресенье, сообщил источник Bloomberg.

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Накануне встречи с американской делегацией участник украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в повестку «включены предложения по защите энергетических объектов и критической инфраструктуры». В состав делегации входят эксперты по энергетике, а также представители военно-морского и военно-воздушного командования, уточнил министр.

Во время встречи делегаций США и России обсуждались вопросы безопасного судоходства на Черном море, «как условились Путин и Трамп», заявил журналистам министр иностранных дел Сергей Лавров.

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После последнего известного телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин согласился на временный «взаимный отказ» от ударов по энергетической инфраструктуре. Пресс-служба Кремля сообщила 18 марта, что «приказ военным уже отдан».

Ранее Украина предложила заключить полноценное перемирие сроком на 30 дней, однако Россия передала США список условий подобного перемирия. Источники Reuters сообщили, что речь шла об отказе Украины от членства в НАТО, отказе Северо-Атлантического альянса от расширения, неразмещении иностранных миротворцев на украинской территории, а также признании аннексированного Крыма и четырех оккупированных областей российскими.

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