Пилотажные самолеты столкнулись во время полета

Два самолета Alpha Jets французской пилотажной группы «Патруль де Франс» столкнулись в воздухе во время тренировочного полета 25 марта, сообщает Der Spiegel со ссылкой на заявления чиновников и местные СМИ. Момент инцидента попал на видео.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что самолеты столкнулись в восточной части Франции около авиабазы Сен-Дизье. На их бортах находились три человека — они успели катапультироваться. Мэр города Сен-Дизье рассказал журналистам, что два пилота и пассажир получили множественные травмы при приземлении, но их жизни ничего не угрожает.

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Журналисты отмечают, что один из катапультировавшихся приземлился слишком быстро, о характере травм этого человека не сообщается. Оба самолета полностью уничтожены при падении, один из них упал в «болотистой и лесистой местности», второй — на территории цементного завода, вызвав пожар. На данный момент власти не сообщали о пострадавших при падении самолета на территорию предприятия, возгорание было быстро потушено пожарными.

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Der Spiegel отмечает, что группа «Патруль де Франс» часто выступает в авиашоу во время государственных праздников Франции. Журналисты уточнили, что именно ее самолеты пролетают над Елисейскими полями во время Национального дня Франции 14 июля, оставляя за собой инверсионные следы в виде цветов флага страны.

Мэр Сен-Дизье назвал такие случаи редкими и заявил о сопереживании пилотам со стороны всех жителей города. «В городе находятся 2200 солдат со своими семьями. База — это мы, а мы — база», — заявил чиновник.

В августе 2024 года во Франции столкнулись два военных самолета эскадрильи «Аквитания», инцидент произошел около авиабазы ​​в Нанси-Оше. Пилот одного из них успел вовремя катапультироваться и выжил, экипаж второго судна погиб. Оба самолета возвращались на базу после выполнения задания на территории Германии.