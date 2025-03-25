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Политика

Лавров назвал отправку в Украину миротворцев «несостоятельными мечтами»

2 минуты чтения 18:15 | Обновлено: 18:16

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров назвал желающих отправить в Украину иностранный воинский контингент миротворцев после прекращения войны с Россией «несостоятельными мечтателями». Об этом Лавров заявил в интервью Первому каналу по итогам переговоров представителей России и США в Эр-Рияде, сообщили РИА «Новости».

Министр иностранных дел заявил, что «этих мечтатели, безусловно, с каждым днем доказывают свою полную политическую несостоятельность». По его мнению, у европейских политиков есть «желание сдержать Россию и даже нанести ей поражение».

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«Мое ощущение истории — что мы это уже проходили. И Наполеон, и Гитлер — цели были те же, и для реализации этих целей была завоевана вся Европа. В данном случае – мобилизована вся Европа», — сказал министр журналистам. По его словам, Евросоюз «во главе с Германией» всерьез рассматривает «вопросы ремилитаризации за баснословные сотни миллиардов евро».

Это прямо противоречит политике администрации американского президента Дональда Трампа, заявил Лавров.

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В конце февраля глава МИД говорил, что Россия исключает возможность остановки войны в Украине «по линии соприкосновения». Российское руководство «не может рассматривать» вариант с размещением европейских миротворцев в Украине, сказал тогда Лавров.

Министр иностранных дел отреагировал на заявления Франции и Великобритании о готовности отправить войска в Украину в виде миротворческого контингента. Лавров сказал, что «Москву никто не спрашивал» о размещении миротворцев, а «навязываемый европейцами» подход министр назвал «нацеленным на дальнейшее разогревание конфликта» и пресечение «любых попыток его успокоить».

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