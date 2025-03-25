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Криминал

Четверо родственников двухлетнего мальчика арестованы по делу о его убийстве

2 минуты чтения 15:26 | Обновлено: 15:33

Во Франции арестовали четырех человек по подозрению в умышленном убийстве и сокрытии трупа ребенка Эмиля Солейля. Это его дедушка, бабушка, дядя и тетя. В июле 2023 года двухлетний мальчик пропал без вести в Альпах. Через девять месяцев после исчезновения в километре от дома нашли череп и зубы ребенка. Однако подробности его смерти неизвестны до сих пор. 

Четыре человека, включая бабушку, дедушку, дядю и тетю Эмиля Солейля, который исчез в июле 2023 года в возрасте двух с половиной лет, были взяты под стражу. Их обвиняют в «умышленном убийстве» и «сокрытии трупа», сообщил прокурор Экс-ан-Прованса. Кроме того, в доме бабушки и дедушки в коммуне Ла-Буйадис на юго-востоке Франции проводится обыск, сообщил источник Le Figaro. 

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Как заявил прокурор, «задержания являются частью этапа проверки информации, собранной в ходе расследований, проведенных в последние месяцы».

Летом 2023 года мальчик Эмиль гостил у бабушки с дедушкой в деревне, расположенной на высоте 1200 метров в Альпах Верхнего Прованса. 8 июля его родственники заявили в полицию, что он пропал. Некоторые соседи тогда рассказали, что видели мальчика одного на улице. Несмотря на многодневные воздушные и наземные поиски, полиция не нашла никаких следов ребенка. 

Через девять месяцев после исчезновения поиски возобновились. Тогда турист обнаружил череп и зубы почти в одном километре от того места, где Эмиля видели в последний раз. Экспертиза показала, что останки принадлежат мальчику. Позже полиция нашла его кости и одежду. Тогда следователи стали говорить об умышленном убийстве. 

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Похороны мальчика состоялись 8 февраля 2025 года в базилике Сен-Максимен-ла-Сент-Бом в присутствии всей семьи. Тогда его бабушка заявила: «Время молчания должно уступить место правде. Мы больше не можем жить без ответов, мы до сих пор не знаем, что случилось с Эмилем». 

Через месяц после этого следователи вновь вернулись в деревню, где пропал мальчик, и изъяли большой цветочный горшок с территории церкви. Однако для чего это было сделано, до сих пор неизвестно. Почему следствие сейчас заподозрило родственников в убийстве мальчика, не уточняется. 

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