Новые «тарифы Трампа» могут затронуть импорт из России

Таможенные пошлины, которые собирается ввести со 2 апреля президент США Дональд Трамп, могут затронуть импорт из России, сообщил The Wall Street Journal. Перечень стран, в отношении которых начнут действовать новые «тарифы Трампа», будет близок к списку стран «Большой Двадцатки», сообщил журнал со ссылкой на торгового представителя США Джеймсона Грира.

Президент Трамп объявил 2 апреля «Днем освобождения» США, а новые торговые пошлины — «ответными тарифами», призванными уравнять американские пошлины с пошлинами торговых партнеров. Новые тарифы могут быть введены в таких секторах экономики, как автомобилестроение, фармацевтика и производство полупроводников, пишет WSJ.

В итоге с апреля пошлины на товары торговых партнеров США могут подняться до «невиданного за последние десятилетия» уровня, заявили журналистам люди, осведомленные о планах Белого дома.

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Команда Трампа может ввести тарифы сразу 2 апреля, используя чрезвычайные экономические полномочия президента, говорят знакомые с ходом обсуждений собеседники журнала. По их словам, окончательное решение еще не принято, но эта ситуация может отличаться от той, когда вводились пошлины для Канады, Мексики и Китая: тогда о новых тарифах было объявлено в феврале, а исполняться они начали только в марте.

Торговые пошлины затронут страны, на которые приходится большая часть американского импорта, пишет WSJ. Сейчас администрация Трампа сосредоточена на применении пошлин к примерно 15% стран, у которых с США сложился торговый дисбаланс. Министр финансов Скотт Бессент назвал их «грязным 15-ю», сообщил журнал.

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По словам министра, на эти страны приходится большая часть внешней торговли США. Именно они особенно сильно пострадают от высоких пошлин, а остальные могут «получить более скромные тарифы», заявили WSJ осведомленные о ходе обсуждения источники.

Подход администрации Белого дома затронет большинство поступающих в США импортных товаров, однако этот подход станет более индивидуальным. Если раньше администрация Трампа рассматривала возможность разделения торговых партнеров на три уровня — с высокими, средними и низкими пошлинами, — то в последние недели власти отказались от этого плана «в пользу присвоения» каждой стране индивидуального размера пошлин.

В начале марта Трамп говорил, что власти США могут ввести банковские санкции и экономические пошлины против России, если российская сторона не начнет переговоры о прекращении войны в Украине.