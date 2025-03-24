Мужчина попытался провезти кокаин под видом шампуня

Почти десять килограммов жидкого кокаина пытался провезти в Италию пассажир рейса из Португалии. Он спрятал наркотик в бутылках с шампунем и фруктовым соком, а также во флаконах крема для бритья, сообщила информационная служба итальянской телерадиокомпании RAI.
Туриста из Лиссабона, который является гражданином Испании, задержали сотрудники таможни аэропорта Флоренции. В багаже у пассажира самолета оказалось несколько флаконов шампуня и крема для бритья, а также упаковки фруктовых соков и фруктов в сиропе. Мужчина сказал таможенникам, что привез все это «для друзей».
Необычно большое количество упаковок и явное волнение мужчины вызвали сомнения у офицеров таможни, и они решили проверить багаж. Содержимое бутылок подтвердило подозрения, и турист был арестован по распоряжению прокуратуры Флоренции, а затем доставлен в тюрьму города Прато.
Найденное изъято, проведенные для определения активного ингредиента анализы показали, что из расчета средних разовых доз турист привез в Италию более девяти килограмм порошкообразного кокаина. Из этого объема можно получить более 58 000 доз наркотика и продать примерно за 700 000 евро, рассказали таможенники.
Дело против арестованного гражданина Испании находится на стадии предварительного расследования, реальная роль подозреваемого станет понятна в суде, сообщила RAI. Конечным пунктом назначения партии могли быть рынок Рима и провинции Тоскана, уточнили журналисты.
Для наркоторговцев жидкий кокаин — это будущее международной наркоторговли, передает телерадиокомпания. Порошок разводят в нескольких растворителях, чтобы получить жидкость, которую впоследствии можно вернуть в твердое состояние, а затем снова превратить в порошок. Переход кокаина в жидкое состояние изменяет его свойства и обнаружить наркотик традиционными методами становится сложнее, сообщила RAI.