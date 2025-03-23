СМИ: США планируют добиться перемирия в Украине к Пасхе

Белый дом стремится заключить соглашение о перемирии между Украиной и Россией к Пасхе, которую в этом году и католическая, и православная церкви будут отмечать 20 апреля. Об этом агентству Bloomberg сообщили источники, знакомые с планами администрации Трампа.

По данным Bloomberg, американские чиновники продолжают надеяться на прекращение огня в течение нескольких недель. При этом в США признают, что сроки могут сместиться из-за «большого разрыва между позициями двух сторон».

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Ранее издание The Moscow Times со ссылкой на четырех действующих и двух бывших российских чиновников сообщало, что встреча Путина и Трампа может состояться в апреле или мае этого года. Два российских дипломата в разговоре с изданием согласились, что встреча может быть назначена на 20 апреля.

По данным The Moscow Times, наиболее вероятным местом переговоров стороны считают Саудовскую Аравию, потому что американские чиновники уже встречались в этой стране с делегациями из России и Украины. В то же время дипломаты готовы рассматривать и другие страны на Ближнем Востоке.

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В начале марта Трамп заявил, что посетит Саудовскую Аравию «в течение полутора месяцев». Собеседники The Moscow Times считают, что во время поездки президент США может принять участие в мирных переговорах.

Украинские и европейские чиновники предположили в разговоре с Financial Times, что Путин и Трамп попытаются добиться прекращения огня к Пасхе 20 апреля или ко Дню Победы, который в России отмечается 9 мая. По мнению украинского чиновника, Путин хотел бы заключить мирное соглашение в «один из таких знаменательных дней».