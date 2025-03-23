EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: США планируют добиться перемирия в Украине к Пасхе

14:03 23.03.2025

Белый дом стремится заключить соглашение о перемирии между Украиной и Россией к Пасхе, которую в этом году и католическая, и православная церкви будут отмечать 20 апреля. Об этом агентству Bloomberg сообщили источники, знакомые с планами администрации Трампа.

По данным Bloomberg, американские чиновники продолжают надеяться на прекращение огня в течение нескольких недель. При этом в США признают, что сроки могут сместиться из-за «большого разрыва между позициями двух сторон».

От них ждут беды
От них ждут беды
СВОшники должны были ощущать себя новой элитой. Но от них шарахаются, как от огня
Общество5 минут чтения

Ранее издание The Moscow Times со ссылкой на четырех действующих и двух бывших российских чиновников сообщало, что встреча Путина и Трампа может состояться в апреле или мае этого года. Два российских дипломата в разговоре с изданием согласились, что встреча может быть назначена на 20 апреля.

По данным The Moscow Times, наиболее вероятным местом переговоров стороны считают Саудовскую Аравию, потому что американские чиновники уже встречались в этой стране с делегациями из России и Украины. В то же время дипломаты готовы рассматривать и другие страны на Ближнем Востоке.

Что о войне знает Дональд Трамп?
Что о войне знает Дональд Трамп?
Судя по его риторике, не то, что она представляет собой на самом деле
Политика4 минуты чтения

В начале марта Трамп заявил, что посетит Саудовскую Аравию «в течение полутора месяцев». Собеседники The Moscow Times считают, что во время поездки президент США может принять участие в мирных переговорах.

Украинские и европейские чиновники предположили в разговоре с Financial Times, что Путин и Трамп попытаются добиться прекращения огня к Пасхе 20 апреля или ко Дню Победы, который в России отмечается 9 мая. По мнению украинского чиновника, Путин хотел бы заключить мирное соглашение в «один из таких знаменательных дней».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Привет, Лорен»
Криминал
«Привет, Лорен»
Родители несколько лет держали дочь в шкафу, насиловали и морили голодом. Ей чудом удалось спастись
18 минут чтения
От них ждут беды
Общество
От них ждут беды
СВОшники должны были ощущать себя новой элитой. Но от них шарахаются, как от огня
5 минут чтения
Зумеры нашли способ жить и не работать годами
Мир
Зумеры нашли способ жить и не работать годами
Они увольняются и выбирают микропенсии. Это помогает им не выгорать, но грозит последствиями в старости
7 минут чтения
Я работаю могильщиком
Общество
Я работаю могильщиком
Моя работа помогает ценить время и жизнь, а люди постоянно дают нам водку. Заменить нас некому
10 минут чтения
Пожилой военный в одиночку спас поселок от сноса
Мир
Пожилой военный в одиночку спас поселок от сноса
Он превратил его в «радужную деревню», которую посетили миллионы туристов. На ней смогли заработать, но власти все равно испортили задумку
6 минут чтения
Мой бывший покончил с собой
Общество
Мой бывший покончил с собой
Прошло четыре года, а я до сих пор не знаю, как с этим жить
9 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования