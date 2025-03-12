СМИ назвали возможные даты встречи Трампа и Путина

В Кремле обсуждают варианты встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в апреле или мае этого года. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на четырех действующих и двух бывших российских чиновников, чьи имена не называются. Отмечается, что встреча должна состояться не позднее начала летних каникул в июне.

Как пишет издание, местом для встречи вероятнее всего будет выбрана Саудовская Аравия, где ранее уже прошли переговоры сначала США и России, а затем США и Украины. В то же время, по данным The Moscow Times, рассматриваются и другие места на Ближнем Востоке.

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В то же время источники издания утверждают, что Кремль хочет отложить встречу на максимально длительный срок, чтобы добиться как можно большего количества уступок со стороны администрации Трампа в обмен на прекращение войны в Украине. Однако чиновники добавили, что России необходимо успеть «воспользоваться моментом».

Отмечается, что главы двух стран могут встретиться 20 апреля — в этот день отмечается православная Пасха. Об этом заявили сразу два источника издания. Так, встреча может совпасть с визитом Трампа в Саудовскую Аравию «в ближайшие полтора месяца», который он анонсировал на прошлой неделе.

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The Moscow Times пишет, что обычно встречи глав США и России требуют месяцев подготовки, однако в этот раз ситуация на поле боя и действия США заставили Кремль сократить эти сроки.

«Если это затянется, Вашингтон может потерять интерес. В США уже усиливается внутренняя оппозиция взаимодействию с Москвой, а европейские союзники оказывают давление. Кроме того, перед Трампом стоит еще более серьезная задача: урегулировать отношения с Китаем», — пояснил российский чиновник.

По данным The Moscow Times, Россия также может включить в список вопросов для обсуждения на переговорах не только заключение мирного соглашения, но и снятие санкций, инвестиции США в арктические и сибирские проекты, доступ к критически важным технологиям и контроль над вооружениями.