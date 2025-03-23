Z-блогер назвал контракт с Минобороны «ошибкой» и уволился

Провоенный блогер и бывший советник губернатора Курской области Роман Алехин сообщил 21 марта, что его контракт с Министерством обороны был расторгнут, и назвал свое решение заключить его «ошибкой». Служба Алехина в чеченском батальоне «Ахмат» продлилась около трех недель. По его словам, за это время он успел получить три награды.

«Каждый должен заниматься своим делом — вот главный вывод из ситуации с моим контрактом. Минобороны просто исправили ошибку, которую я допустил, подписав контракт. Я — гражданский управленец, социальный технолог, аналитик, волонтер, в некотором смысле — блогер, но не военный, который имеет военные навыки. И от меня в гражданском секторе больше пользы для людей и Родины», — объяснил Алехин.

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После увольнения Алехин сообщил, что за 23 дня службы он стал полным кавалером высшего ордена батальона «Ахмат». Он утверждает, что получил золотую звезду ордена за участие в операции, в ходе которой российские военные подобрались по газопроводу к Судже, находившейся под контролем украинских военных.

После операции под названием «Поток» или «Труба» Алехин заявил, что якобы он является ее организатором. После этого пропагандист Владимир Соловьев и другие «военкоры» обвинили блогера в «присвоении чужих заслуг». «Вы его на какую воинскую специальность взяли? Болтун, врушка? Он уже около трубы сфотографировался», — возмущался Соловьев в эфире. В ответ командир «Ахмата» Апти Алаудинов возразил, что Алехин работал над операцией.

Писатель и автор телеграм-канала о Z-сообществе Иван Филиппов отмечает, что многие военные удивились, что Минобороны расторгло контракт с Алехиным, потому что обычно служба заканчивается или ранением, или гибелью военного.

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Согласно указу Владимира Путина, контракты до окончания периода мобилизации считаются бессрочными. Первый осужденный по делу об отказе от участия в войне с Украиной рассказывал «Холоду», что в ответ на просьбу о расторжении контракта командиры поставили его перед выбором: продолжить воевать или получить уголовное дело.

В 2023 году Минобороны Великобритании сообщило, что в российской армии наказывают военных, которые пожелали расторгнуть контракт: их сажают в «зинданы» — специальные ямы под открытым небом. О внесудебных арестах 140 человек за просьбу расторгнуть контракт в августе 2022 года рассказывал адвокат Павел Чиков.