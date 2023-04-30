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Российские командиры борются за соблюдение дисциплины с помощью «зинданов» — Минобороны Великобритании

11:11 • 30.04.2023

В последние месяцы российские командиры, которые находятся на фронте в Украине, стали жестче бороться с нарушениями воинской дисциплины. Об этом говорится в свежей сводке британской разведки, опубликованной в твиттере Минобороны страны. 

По их данным, для наказания солдат, нарушивших устав, активно используются так называемые «зинданы» — ямы, вырытые в земле под открытым небом и накрытые решетками. 

Как утверждают аналитики британской разведки, в «зинданы» военных сажают, в частности, за пьянство и попытки расторгнуть контракт. 

В первые месяцы войны, по наблюдениям британских военных, командиры российских войск в Украине сравнительно мягко реагировали на нарушение дисциплины, а солдатам, которые отказывались служить, позволяли вернуться домой, не поднимая шума. 

Ситуация начала меняться осенью 2022 года вскоре после объявления мобилизации в России. Тогда российские законодатели приняли ряд «драконовских» нововведений, призванных повысить уровень дисциплины в войсках путем ужесточения наказаний за преступления против военной службы. 

Как отмечают аналитики британской разведки, эта тенденция усилилась после того, как командующим российскими войсками в Украине стал начальник Генштаба Валерий Герасимов. 

Источник: Минобороны Великобритании 

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