Хроника войны с Украиной. День 159

13:11

По словам главы Днепропетровской областной администрации Валентина Резниченко, российские военные за ночь нанесли более 60 ударов из «градов» по городу Марганец и Красногригорьевской общине.

По его словам, удары пришлись по жилым кварталам В Марганце повреждены восемь домов. Ранены две женщины, одна из них госпитализирована в тяжелом состоянии.

12:20

В Минобороны России отчитались об ударах по Харькову.

«Ракетным ударом по заводу "Украинские энергетические машины" в Харькове уничтожены 2 американские установки HIMARS и 53 украинских националиста и иностранных наемника », — говорится в сообщении ведомства.

Глава Харьковской областной администрации сегодня утром сообщал, что в результате обстрела города погиб один человек, еще один пострадал.

11:49

Российские военные этой ночью снова обстреляли город Николаев, пишет глава областной администрации Виталий Ким. Ранены три человека.

По словам Кима, в результате обстрела сгорел гуманитраный состав с медицинскими препаратами и продовольствием и поврежден травмпункт одной из больниц.

10:55

В российских кинотеатрах ухода зарубежных киностудий появится новая услуга под названием «кинопродукт». Она будет представлять из себя российский фильм и «зарубежные видеоматериалы». Об этом сообщают «Ведомости».

Гендиректор киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин рассказал, что в первый кинопродукт войдет российский «Кощей. Начало» (студия «Паровоз») и «Миньоны: Грювитация» Universal Pictures (UPI). В «кинопродукт», по его словам, может быть включен «любой фильм зарубежной студии, покинувшей Россию».

Universal Pictures покинула Россию в марте, и фильм «Миньоны: Грювитация » в стране официально не выходил. Где именно кинотеатры будут брать зарубежные фильмы без лицензии, входящие в «кинопродукт», Васясин не уточнил.

9:31

Первое судно с зерном покинуло порт Одессы, передает ТАСС со ссылкой на CNN Türk.

9:25

Российские военные сегодня утром обстреляли Харьков, рассказал глава областной администрации Олег Синегубов. Погиб 72-летний мужчина, 30-летний мужчина ранен.

Также в течение суток один человек погиб в Богодуховском районе Харьковской области — это 54 летний мужчина.

9:01

За вчерашний день в Донецкой области погибли три человека, 16 ранены, сообщает глава областной администрации Павел Кириленко.

Число погибших в Мариуполе и Волновахе определить все еще невозможно.

Итоги 158-го дня войны

В результате обстрела Николаева погиб владелец аграрной компании «Нибулон» Алексей Вадатурский, входивший в топ-100 богатейших людей Украины.

В Киевской области обнаружили и идентифицировали тела 1348 гражданских лиц, которые погибли в ходе временной оккупации российскими военными.

Российские власти сообщили об обстреле Севастополя с украинской стороны. Пострадали шесть человек, в городе отменили празднование Дня военно-морского флота.

В Ливане арестовано судно с мукой, которую предположительно Россия вывезла из Украины.