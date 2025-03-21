Десятки мужчин обвинили в изнасилованиях экс-главу крупного магазина одежды

Бывшего генерального директора американской компании, продающей повседневную одежду, Abercrombie & Fitch (A&F) Майка Джеффриса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к мужчинам. Об этом сообщили адвокаты потерпевших BBC. В октябре 2024 года суд отправил бизнесмена и его партнеров под домашний арест по статье о торговле людьми. Джеффрис опроверг все ранее выдвинутые против него обвинения.
Более 40 мужчин сообщили, что столкнулись с сексуализированным насилием и принуждением к употреблению наркотиков со стороны Джеффриса, когда они работали моделями для его бренда. По их словам, он часто ими манипулировал и обещал большие возможность в моделинге за услуги. Последние претензии относятся к 1992 году, когда Джеффрис только присоединился к A&F.
Кроме того, иск за халатность была подана против самой компании A&F, потому что, по словам потерпевших, организация сознательно способствовала этим «отвратительным сексуализированным преступлениям». Компания не ответила BBC на просьбы о комментарии. Джеффрис был исполнительным директором и председателем A&F в период с 1992 по 2014 год.
Один из адвокатов, участвующих в процессе, Брэд Эдвардс заявил, что в конечном итоге потерпевшими могут стать более 100 мужчин. Одни из них, Брэндон Стил и Джозеф Стерлинг, сообщили, что неоднократно подвергались нападению со стороны Джеффриса, когда им было около 20 лет. По их словам он заставлял их принимать наркотики и делал инъекции в их половые органы. Другой потерпевший рассказал, что бизнесмен мог «насильно схватить за талию и изнасиловать».
Адвокаты мужчин, выдвинувших обвинение, заявили, что это был непростой шаг для их клиентов. «Можно годами бороться, чтобы пережить то, что с ними произошло. Но истории других людей может уменьшить чувство стыда и смущения», — прокомментировали они.
На последние просьбы BBC о комментарии Джеффрис не ответил.
В октябре 2024 года 80-летнего Джеффриса и его партнеров Мэтью Смита и Джеймса Джейкобсона обвинили в организации международной сети по торговле людьми с целью сексуализированной эксплуатации. Они не признали вину и сейчас находится под домашним арестом. Согласно обвинению, он с партнерами стоял за высокоорганизованной операцией по поиску молодых мужчин для проституции в США, Европе и Северной Африке. Если суд признает их причастность, то им грозит пожизненное заключение.