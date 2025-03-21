Десятки мужчин обвинили в изнасилованиях экс-главу крупного магазина одежды

Бывшего генерального директора американской компании, продающей повседневную одежду, Abercrombie & Fitch (A&F) Майка Джеффриса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к мужчинам. Об этом сообщили адвокаты потерпевших BBC. В октябре 2024 года суд отправил бизнесмена и его партнеров под домашний арест по статье о торговле людьми. Джеффрис опроверг все ранее выдвинутые против него обвинения.

Более 40 мужчин сообщили, что столкнулись с сексуализированным насилием и принуждением к употреблению наркотиков со стороны Джеффриса, когда они работали моделями для его бренда. По их словам, он часто ими манипулировал и обещал большие возможность в моделинге за услуги. Последние претензии относятся к 1992 году, когда Джеффрис только присоединился к A&F.

Патриархат сокращает жизнь Мужчины живут меньше женщин из-за гендерных стереотипов. В России ситуация одна из худших в мире Общество 10 минут чтения

Кроме того, иск за халатность была подана против самой компании A&F, потому что, по словам потерпевших, организация сознательно способствовала этим «отвратительным сексуализированным преступлениям». Компания не ответила BBC на просьбы о комментарии. Джеффрис был исполнительным директором и председателем A&F в период с 1992 по 2014 год.

Один из адвокатов, участвующих в процессе, Брэд Эдвардс заявил, что в конечном итоге потерпевшими могут стать более 100 мужчин. Одни из них, Брэндон Стил и Джозеф Стерлинг, сообщили, что неоднократно подвергались нападению со стороны Джеффриса, когда им было около 20 лет. По их словам он заставлял их принимать наркотики и делал инъекции в их половые органы. Другой потерпевший рассказал, что бизнесмен мог «насильно схватить за талию и изнасиловать».

«Я — большой извращенец» Врач изнасиловал сотни детей, которые пришли к нему на прием. На работе за него заступались Криминал 14 минут чтения

Адвокаты мужчин, выдвинувших обвинение, заявили, что это был непростой шаг для их клиентов. «Можно годами бороться, чтобы пережить то, что с ними произошло. Но истории других людей может уменьшить чувство стыда и смущения», — прокомментировали они.

На последние просьбы BBC о комментарии Джеффрис не ответил.

В октябре 2024 года 80-летнего Джеффриса и его партнеров Мэтью Смита и Джеймса Джейкобсона обвинили в организации международной сети по торговле людьми с целью сексуализированной эксплуатации. Они не признали вину и сейчас находится под домашним арестом. Согласно обвинению, он с партнерами стоял за высокоорганизованной операцией по поиску молодых мужчин для проституции в США, Европе и Северной Африке. Если суд признает их причастность, то им грозит пожизненное заключение.