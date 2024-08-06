Дэвид Линч рассказал о работе в кино после заявлений о неизлечимой болезни

Американский режиссер Дэвид Линч, известный по работе над сериалом «Твин Пикс», высказался о продолжении работы в кино после того, как ему диагностировали эмфизему легких — неизлечимое заболевание, которое развивается из-за курения. Кинематографист написал о своих планах на будущее в соцсети X.

78-летний режиссер не собирается уходить из киноиндустрии из-за проблем со здоровьем. Линч пишет, что недавно прошел медицинское обследование, которое подтвердило, что он находится в отличной форме, если не считать эмфизему.

«Я полон счастья и никогда не уйду на пенсию», — написал Линч.

В интервью журналу Sight and Sound Линч признался, что заработал эмфизему из-за многолетнего курения. По словам режиссера, из-за неизлечимой болезни он не может выходить из дома на улицу: «Я могу пройти только небольшое расстояние, прежде чем у меня закончится кислород».

Линчу, по его словам, опасно болеть, его состояние может усугубить даже обычная простуда, не говоря уже о более серьезных респираторных заболеваниях, в том числе COVID-19. Он предполагает, что сможет режиссировать будущие картины из дома, хоть ему и нравится работать непосредственно на площадке. «Но я бы попробовал снять [фильм] удаленно, если бы до этого дошло», — делится кинематографист.

Он рассказал, что бросил курить более двух лет назад. В интервью журналу Sight and Sound Линч вспоминает, что курение и табак были «частью художественной жизни»: он часто смотрел свои фильмы и курил. «В мире нет ничего настолько прекрасного. А между тем, это убивает меня», — размышляет режиссер.

Линч трижды номинировался на «Оскар» в категории лучший режиссер, а в 2019 году получил золотую статуэтку американской киноакадемии за выдающиеся заслуги в кинематографе. За свою работу он также получал награду Каннского кинофестиваля и премию «Сезар». Его сериал «Твин Пикс», первая серия которого вышла в 1990 году, стал культовым. В 2017 году вышла на данный момент последняя работа Линча — сериал «Твин Пикс: Возвращение».

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