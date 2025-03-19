Травившему и грабившему клиентов таксисту вынесли приговор

Верховный суд Республики Татарстан приговорил Игоря Зубрилина, таксиста из Казани, к 17 годам исправительной колонии особого режима по делу о разбое, фальсификации документов, покушении на убийство и убийстве, совершенном с корыстными целями. Об этом сообщает «Татар-информ».

Как пишет издание, таксиста задержали в августе 2023 года. Тогда полицейский на улице остановил его для проверки документов, но Зубрилин показал ему поддельный паспорт. В ходе проверки выяснилось, что мужчина уже был в розыске. Также у него были другие судимости по статьям о краже.

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По версии следствия, Зубрилин в феврале 2023 года растворил в бутылке с водой несколько таблеток сильнодействующего снотворного, которые ему дал знакомый с психическим расстройством — ему препарат выписали врачи.

«Таблетки Зубрилин использовал как оружие для физического и психического воздействия на своих жертв, с целью введения их в бессознательное состояние», — заявила гособвинитель.

Следователи считают, что таксист специально брал нетрезвых пассажиров, а после того, как они теряли сознание в его машине, Зубрилин их грабил — забирал телефоны и украшения. Всего от действий таксиста пострадали три человека, причем один из них умер в результате отравления. Еще одним потерпевшим стал подросток 17 лет, с которого Зубрилин в процессе ограбления снял зимние ботинки, после чего высадил его из машины в мороз. Однако подросток очнулся и смог попросить помощи.

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По данным «Татар-информ», помимо заключения суд потребовал от Зубрилина выплатить 59 тысяч рублей материального ущерба и три миллиона рублей за моральный вред. Изначально прокуратура запрашивала для таксиста 22 года колонии. Сам фигурант свою вину не признал и отрицал во время заседания, что он кого-либо «угощал» водой со снотворным.