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Общество

Дочь Кадырова ушла из правительства и стала собственницей завода

17:17 19.03.2025

26-летняя дочь главы Чечни Айшат Кадырова стала единственным владельцем компании «Чеченские минеральные воды», управляющей заводом по производству напитков. Стоимость активов предприятия оценивается в 3,143 миллиарда рублей, сообщила «Верстка» со ссылкой на сервис поиска контрагентов «Контур.Фокус». Около двух недель назад дочь Кадырова ушла с поста вице-премьера правительства республики.

Компанию переписали на Кадырову 11 марта. Ранее, с момента создания юрлица, завод принадлежал фонду имени Ахмата Кадырова, узнали журналисты.

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За десять дней до полномасштабного вторжения в Украину компанию оформили на Руслана Дегиева и Бексолта Садулаева, которые до тех пор никогда не занимались бизнесом. Вероятно, эти люди выступали номинальными собственниками до прямой передачи предприятия семье Кадырова, предположила «Верстка». Дегиев получал на заводе зарплату и был зарегистрирован в Ахмат-Юрте, родном селе Кадырова, уточнило издание.

С позапрошлого года завод «Чеченские минеральные воды» является крупнейшим экспортером Чечни. Выручка компании выросла за пять лет более чем в два раза и в 2023 году достигла 1,4 миллиардов рублей, пишет «Верстка». Завод расположен в городе Серноводск, он производит бутилированную воду, минералку, лимонады, соки, холодный чай, в том числе под маркой STOM.

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Кадыров в ноябре 2022 года написал, что посетил завод и увидел там «идеальную чистоту». По его словам, продукцию предприятия можно встретить почти во всех крупных федеральных торговых сетях вроде «Ленты», «Перекрестка», «Пятерочки» и «Верного». «Пейте воду “Серноводскую” и будете здоровы!» — посоветовал тогда Кадыров.

Его 26-летняя дочь за 12 дней до оформления собственником «Чеченских минеральных вод» уволилась с должности зампредседателя главы республиканского правительства по социальным вопросам. Этот пост Кадырова занимала с октября 2023 года. Она объяснила увольнение возвращением в свой модный дом «Фирдаус», которым владеет с конца 2010-х, и тем, что работа вице-премьера «больше подходит для сильного мужчины». 

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