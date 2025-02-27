Дочь Кадырова ушла со своего поста и назвала политику работой для «сильного мужчины»

Айшат Кадырова, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, подала в отставку с поста вице-премьера республики по социальным вопросам, который она занимала с октября 2023 года. Об этом Айшат Кадырова объявила в своем инстаграме. 26-летняя экс-чиновница сообщила, что продолжит заниматься бизнес-проектами и своим модным домом Firdaws.

«После долгих раздумий я приняла решение покинуть пост заместителя председателя правительства Чеченской Республики. Эта работа была важным опытом для меня. Направление соцблока играет большую роль в развитии республики. Но я думаю, что эта работа больше подходит для сильного мужчины», — заявила Айшат Кадырова.

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Дочь Кадырова добавила, что вернется к управлению модным домом Firdaws и в модный бизнес. «Буду радовать всех женщин», — сказала она.

Айшат Кадырова начала карьеру в республиканском правительстве в 21 год с поста первого заместителя министра культуры, и уже через три месяца получила звание «Заслуженный работник культуры Чеченской Республики». Еще через год чиновница возглавила министерство культуры. В октябре 2023 года Рамзан Кадыров присвоил дочери звание «Народная артистка Чеченской Республики» и объявил о ее назначении дочери на пост вице-премьера по социальным вопросам

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После начала российского полномасштабного вторжения в Украину США ввели санкции против Айшат Кадыровой и других родственников главы Чечни, которые работают республиканскими чиновниками.

Кадырова возглавляет дом исламской моды Firdaws с 2016 года. Основала его в 2009 году жена Рамзана Кадырова Медни.