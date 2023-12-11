Дом моды дочери Кадырова провел показ на выставке «Россия» на ВДНХ

Дом моды Firdaws, которым с 2016 года управляет старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат, презентовал коллекцию «История любви» на Международной выставке–форуме «Россия» на ВДНХ в Москве, передает информационное агентство «Чечня сегодня».

Показ мод прошел в рамках дня Чеченской республики, который прошел 10 декабря на выставке–форуме. Фото коллекции опубликовало в телеграм-канале агентство РИА «Новости». Коллекция с этим же названием уже была представлена в Париже в 2020 году. На выставке были представлены эксклюзивные платья и коллекции прет-а-порте — мужская и женская линейка.

Фото: Евгений Биятов / фотохост-агентство РИА Новости

По информации на сайте выставки, к созданию коллекции Айшат вдохновил поступок отца. Глава Чеченской Республики хотел сделать особенный подарок своей супруге Медни — букет эдельвейсов — и ушел в горы на три дня, чтобы собрать цветы для супруги.

«Дом исламской моды» Firdaws основала в 2009 году супруга Рамзана Кадырова Медни, чтобы «привести чеченских женщин к наполненному гармонией и безмятежностью новому образу жизни, в основе которого лежат национальные мусульманские традиции». В арабском языке слово «фирдаус» означает «рай». Главный офис компании расположен в Грозном. Еще один магазин модного дома расположен в Москве. В январе 2022 года филиалы магазинов работали также в Махачкале и Дубае, но сейчас они закрыты.

Айшат Кадырова 1 сентября 2020 года была назначена первым замминистром культуры республики Чечня. В 2021 году она стала главой министерства. В октябре 2023 года ее выдвинули на пост вице-премьера правительства республики и присвоили звание народной артистки республики.

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