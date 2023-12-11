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Дом моды дочери Кадырова провел показ на выставке «Россия» на ВДНХ

14:04 • 11.12.2023

Дом моды Firdaws, которым с 2016 года управляет старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат, презентовал коллекцию «История любви» на Международной выставке–форуме «Россия» на ВДНХ в Москве, передает информационное агентство «Чечня сегодня». 

Показ мод прошел в рамках дня Чеченской республики, который прошел 10 декабря на выставке–форуме. Фото коллекции опубликовало в телеграм-канале агентство РИА «Новости». Коллекция с этим же названием уже была представлена в Париже в 2020 году. На выставке были представлены эксклюзивные платья и коллекции прет-а-порте — мужская и женская линейка.

Дом моды дочери Кадырова провел показ на выставке «Россия» на ВДНХ
Дом моды дочери Кадырова провел показ на выставке «Россия» на ВДНХ
Дом моды дочери Кадырова провел показ на выставке «Россия» на ВДНХ
Дом моды дочери Кадырова провел показ на выставке «Россия» на ВДНХ
Фото: Евгений Биятов / фотохост-агентство РИА Новости

По информации на сайте выставки, к созданию коллекции Айшат вдохновил поступок отца. Глава Чеченской Республики хотел сделать особенный подарок своей супруге Медни — букет эдельвейсов — и ушел в горы на три дня, чтобы собрать цветы для супруги.

«Дом исламской моды» Firdaws основала в 2009 году супруга Рамзана Кадырова Медни, чтобы «привести чеченских женщин к наполненному гармонией и безмятежностью новому образу жизни, в основе которого лежат национальные мусульманские традиции». В арабском языке слово «фирдаус» означает «рай». Главный офис компании расположен в Грозном. Еще один магазин модного дома расположен в Москве. В январе 2022 года филиалы магазинов работали также в Махачкале и Дубае, но сейчас они закрыты.

Айшат Кадырова 1 сентября 2020 года была назначена первым замминистром культуры республики Чечня. В 2021 году она стала главой министерства. В октябре 2023 года ее выдвинули на пост вице-премьера правительства республики и присвоили звание народной артистки республики.

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