Таинственная пена вызвала заболевания у серфингистов

Пена неизвестного происхождения появилась на океанских пляжах Южной Австралии, после чего заболели более 100 серфингистов, начали умирать осьминоги и разновидность морских коньков —морские драконы, — сообщила The Guardian. Симптомами болезни у человека являются зуд в глазах, ухудшение зрения, кашель и затрудненное дыхание, рассказали газете врачи. Австралийские власти закрыли для посещения несколько пляжей.

Пена могла возникнуть из-за цветения микроводорослей, которое спровоцировали продолжительная жара и стоячая вода, предположили австралийские власти. Сейчас для посетителей закрыты пляжи Уэйтпинга и Парсонс в 80 км к югу от Аделаиды.

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Несколько дней назад любители серфинга в этом районе начали жаловаться на здоровье. «Все море оказалось покрыто очень плотной, густой, желтой пеной, а на пляже, у кромки, скопилось много зеленой, слизистой, мерзкой дряни», — рассказал австралийский серфер Энтони Роуленд.

Серфер опубликовал в соцсетях фотографии мертвых морских животных, выброшенных на пляж. По его словам, это «видимое свидетельство того, что в воде находится нечто странное». На фото видно, как пена пузырится на камнях и образует на песке змеящиеся цветные линии. «Некоторые пузырьки пены имеют эффект радуги», — сказал Роуленд.

После того как серфер зашел в воду в прошедшие выходные, у него началась респираторная реакция. «Я сильно хрипел. Ощущения похожи на вдыхание сильнодействующего чистящего средства, когда отдраиваешь кухонную раковину или делаешь что-то в этом роде», — описал свое состояние мужчина.

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В ответ на пост Роуленда появились публикации других людей, в итоге пострадавших оказалось более 100 человек, пишет The Guardian.

Представители департамента окружающей среды штата Южная Австралия заявили, что погибла рыба и власти были вынуждены закрыть пляжи природоохранного парка Ньюленд-Хед «в интересах безопасности». Местные чиновники рассказали, что на песке и в пене были замечены красные пятна.

Температура воды сейчас на 2,5 0С выше, чем обычно, а слишком слабый ветер и слишком небольшое волнение на море способствуют ухудшению условий, заявили журналистам медики.

Южная Австралия сейчас переживает засуху, в последние недели здесь установилась очень жаркая погода, пишет The Guardian.