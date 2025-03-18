Соцсети оказались в разы опаснее алкоголя и каннабиса

Больше четверти подростков в Германии страдают от рискованного или патологического использования соцсетей, а у каждого 20 школьника развилась полноценная зависимость. При этом родители зачастую не в состоянии помочь своим детям, потому что сами испытывают похожие трудности, сообщает гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на исследование немецких наркологов.

Директор Центра исследований наркозависимости в детском и подростковом возрасте Райнер Томазиус сообщил, что среди подростков от 10 до 17 лет проблемное использование соцсетей в 5-50 раз выше, чем показатели употребления марихуаны или алкоголя. «Мы сталкиваемся с цунами наркозависимых среди молодежи, которое, по моему мнению, мы полностью недооцениваем», — заявил нарколог.

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Томазиус объяснил, что соцсети активизируют ту же систему вознаграждения в организме, что и психоактивные вещества. Из-за этого подростки могут тратить слишком много времени на соцсети, оставляя без внимания другие сферы жизни.

Согласно исследованию, от патологического использования соцсетей страдает шесть процентов мальчиков. При этом среди девочек этот показатель вдвое ниже: 3,2 процента. По мнению Томазиуса, у девочек в период полового созревания обычно лучше выражены социальные навыки. В силу своей гендерной роли они могут реже изолировать себя, чем мальчики, заявил эксперт.

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Авторы исследования считают, что проблемное использование соцсетей стало патологическим, если симптомы сохраняются дольше 12 месяцев. Одним из таких симптомов Томазиус назвал снижение успеваемости и потерю интереса к учебе. Однако он отметил, что к подобным проявлениям могут приводить половое созревание и эмоциональное напряжение.

Около 40 процентов родителей не обеспечивают достаточных мер, чтобы помочь своему ребенку справиться с зависимостью, выяснили ученые. Томазиус сказал, что взрослые могут быть сами перегружены социальными медиа и не обладать достаточными навыками, чтобы передать их детям.