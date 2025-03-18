Путин призвал не слушать Пескова

Владимир Путин посоветовал не доверять всем заявлениям своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на слова самого Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Президент РСПП Александр Шохин, произнося заключительное слово, поблагодарил Путина за выступление перед предпринимателями и со ссылкой на слова Пескова упомянул, что до 18:00 по Москве Путин должен провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Путин в ответ произнес в адрес Пескова: «Не слушайте его, у него работа такая».

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Это не первый случай, когда Путин публично критикует своего пресс-секретаря. В 2018 году во время интервью американскому телеканалу NBC News он заявил, что «Песков несет пургу». Путин также намекнул, что часть заявлений Песков делает без согласования со своим руководителем.

Дмитрий Песков работает в пресс-службе Владимира Путина с 2000 года, в 2008 году он стал пресс-секретарем Путина, который в тот момент имел должность председателя правительства России. С 2012 года Песков является пресс-секретарем президента и заместителем руководителя администрации президента.

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Факт планирования телефонного разговора между Путиным и Трампом, который назначен на 18 марта, подтвердили и в США, и в России. Ранее Дмитрий Песков сообщил журналистам, что звонок состоится между 16:00 и 18:00 по московскому времени. Дональд Трамп утверждал, что темами разговора станут вопросы земель и электростанций в контексте урегулирования войны в Украине.

Также Трамп заявил, что «многие элементы» будущего соглашения по завершению российско-украинской войны уже согласованы. Он не раскрыл подробностей о требованиях российской сторон. На данный момент Кремль и Белый дом не объявляли о возможном переносе разговора между Путиным Трампом.