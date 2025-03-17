Кремль анонсировал разговор Трампа с Путиным

В Кремле подтвердили информацию о предстоящем телефонном разговоре Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом 18 марта. Об этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил во время брифинга с журналистами, пишет РИА «Новости».

Темы обсуждения Песков, однако, раскрывать не стал. «Мы никогда этого не делаем, никогда не опережаем события. Разговор действительно готовится, но в нашем понимании разговоры двух президентов априори не подлежать какому-то обсуждению», — заявил он.

Я купила дом в Португалии и очень довольна Тут я чувствую себя как дома, соседи носят мне фрукты ведрами и называют своей русской подругой Общество 15 минут чтения

16 марта Дональд Трамп, находясь на борту самолета Air Force One, заявил журналистам, что обсудит с Путиным вопрос земель и электростанций в контексте прекращения огня в Украине.

Би-би-си писал, что речь идет о захваченной Россией Запорожской АЭС. Трамп заявил, что обсуждение этого вопроса с Украиной и Россией уже идет, включая возможное разделение некоторых активов.

По мнению главы Национальной разведки США Тулси Габбард, разговор Трампа и Путина будет продуктивным, пишет ТАСС. В интервью телеканалу NDTV она сказала, что американский президент «смотрит на продолжающийся конфликт очень трезво». «Он очень четко обозначил свою позицию и свой приоритет, который заключается в том, чтобы положить конец этой войне. Он сосредоточен на мире», — сказала она.

«Я — большой извращенец» Врач изнасиловал сотни детей, которые пришли к нему на прием. На работе за него заступались Криминал 14 минут чтения

На прошлой неделе Украина поддержала предложение Соединенных штатов о заключении с Россией 30-дневного прекращения огня с возможностью продления. Британская газета The Independent со ссылкой на украинские источники сообщает, что Украина не согласится передать России дополнительные территории при любых условиях.

Путин, в свою очередь, заявил, что Россия поддерживает идею прекращения огня, но с оговоркой, что это должно привести к долгосрочному миру и устранить коренные причины конфликта.

16 марта глава Госдепартамента США Марко Рубио в интервью CBS заявил, что будущие мирные переговоры между Киевом и Москвой, возможно, пройдут в формате «челночной дипломатии» а не прямых встреч.



