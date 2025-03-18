Турист попытался перепрыгнуть расщелину и погиб

На Олхинском плато в районе Байкала 21-летний мужчина, чье имя не уточняется, попытался перепрыгнуть расщелину, упал с 30-метровой высоты и погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Иркутской области.

Отмечается, что мужчина вместе с двумя другими туристами прогуливался по одному из наиболее популярных и доступных скальников плато Витязь. Он попытался перепрыгнуть через узкую расщелину, но «не учел, что поверхность скользкая».

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Начальник отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Иркутской области Тимофей Развозжаев заявил, что в этом районе весной еще лежит снег, который может таять и затем снова замерзать, создавая ледяную корку.

«Зачастую любители активного отдыха, пренебрегая правилами личной безопасности, осознанно идут на риск, прогуливаясь по обледенелым скальникам. Хочу отметить, что даже однодневные пешие походы начального уровня без экстремальных восхождений требуют специального снаряжения, экипировки, а также физической подготовки», — отметил Развозжаев.

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Ранее стало известно, что в Казахстане в районе Левого Талгара во время схода лавины погибла 35-летняя россиянка, еще два человека пострадали. Местные спасатели заявили, что сход лавины спровоцировали фрирайдеры. Позже издание Orda рассказало, что женщину зовут Олеся Головина. Она родилась в Алматы, но последние 18 лет жила в России.

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