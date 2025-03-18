Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда

Бывшего полицейского Михаила Борзых, обвиняемого в убийстве бизнесвумен Светланы Филанович и ее подруг — сестер-близняшек Натальи Казыльской и Ирины Хант, — отправили на войну с Украиной до суда, сообщил источник «Холода», знакомый со следствием.

По информации источника «Холода», во второй половине января 2025 года 35-летнему Михаилу Борзых, ранее занимавшему пост замначальника отдела в управлении ГИБДД по Московской области, разрешили отправиться на войну на стадии следствия. С лета прошлого года Борзых, как сообщает источник, несколько раз подавал заявление, чтобы его отправили воевать, но следовательница отказывала, ссылаясь на тяжесть его статьи.

«Больно от бессилия, от невозможности добиться даже не справедливости — реального правосудия в нашей стране! Как можно посылать убийц, насильников на войну? Какими чудовищами они вернутся? — говорит «Холоду» оставшаяся в живых сестра-близнец Светланы Филанович — Татьяна Камоза. — Но главное — они остаются безнаказанными!»

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13 января 2025 года Борзых еще находился в СИЗО-5 Каширы. Администрация учреждения сообщала изданию «Коса», что письмо журналиста прошло цензуру и вручено адресату. На вопросы журналиста Борзых тогда не ответил. Позднее, 18 марта, в ответ на очередное письмо для Борзых администрация учреждения ответила, что он у них не числится. Отец Михаила Борзых, ранее общавшийся с журналистами, в разговоре с «Холодом» притворился другим человеком.

Весной 2024 года Борзых было предъявлено обвинение по статье об убийстве (п. п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК) и незаконном приобретении и хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК). Поводом для обвинения стало убийство женщин в подмосковном поселке Свитино. Борзых задолжал деньги основательнице компании «ТИАЛ», которая разрабатывала технологии изоляции нефтегазопроводов, 64-летней Светлане Филанович, а затем, решив не только избежать возврата долга, но и обогатиться, убил ее и ее подруг — 67-летних Наталью Казыльскую и Ирину Хант. После этого ему удалось скрыться, он улетел в Дубай и был объявлен в международный розыск. Позже Борзых улетел во Вьетнам — в марте его там задержали и экстрадировали в Россию. Затем отправили в СИЗО. Он признал свою вину в тройном убийстве и сразу начал сотрудничать со следствием, рассказав подробности преступления.

В августе 2024 года Верховный суд предложил приостанавливать уголовные дела тех, кто уходит воевать в Украину, не только на стадии предварительного следствия, но и на стадии суда. Осенью Госдума одобрила этот законопроект в третьем чтении. «Холод» рассказал, как Филанович, Казыльская и Хант десятилетиями дружили, преобразовывали окружающую действительность и помогали людям, устраивали представления кукольного театра и умерли в один день.