Евгений Дудров, осужденный в апреле 2021 года за убийство подростка и приговоренный к 12 годам колонии строгого режима, освободился досрочно. Это он сам подтвердил «Холоду».

Фото: Федор Телков для «Холода»

На вопрос спецкора «Холода» о том, на свободе ли он, Дудров ответил: «Конечно, на свободе. Пришлось кровью искупать вину за вымышленное, незаконное обвинение. И вы, кстати, тоже приложили к этому свои руки. До свидания, забудьте про меня». Источник «Холода», знакомый с Дудровым, рассказал, что тот полгода воевал в составе ЧВК «Вагнер», а затем вернулся жить в Нижний Тагил.

На своей странице «ВКонтакте» Дудров 2 мая 2023 года опубликовал картинку с выкрашенной в цвета российского флага буквой Z с тех пор делился фотографиями со свободы: из скита «Октай» в Верхотурье Свердловской области, у памятника Воинам-спортсменам Урала — участникам Великой Отечественной войны, а также со своими знакомыми.

18 декабря 2019 года Евгения Дудрова задержали в Нижнем Тагиле вместе с другими подозреваемыми в похищении и убийстве подростка Дмитрия Чебыкина. 16-летнего Чебыкина похитили в январе 2003 года. После соревнований в тире он поехал кататься со своим знакомым Александром Пантелеевым и его друзьями Евгением Сальциным и Евгением Дудровым. Как позже установило следствие, они привезли Чебыкина в дом родственников другого их знакомого Антона Харламова. Там вместе с ним и другим их знакомым Владимиром Ивановым Чебыкина избили, связали и позже убили.

Раскрыть дело удалось только через 16 лет — в 2019 году местный оперуполномоченный Руслан Белоконный достал дело из архива и вместе со своими коллегами раскрыл старое преступление.

Дело по статье о похищении несовершеннолетнего суд прекратил за истечением сроков давности, поэтому Пантелеев и Сальцин не понесли наказания. Владимир Иванов умер в феврале 2021 года, не дожив до суда. А Дудров и Харламов были приговорены к 12 годам колонии строгого режима в апреле 2021 года за убийство несовершеннолетнего.

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