США назвали возможный формат переговоров России и Украины

Будущие мирные переговоры между Киевом и Москвой, возможно, будут происходить не в формате встреч с одновременным участием представителей обеих сторон, а в рамках «челночной дипломатии». Об этом заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио в интервью телеканалу CBS.

Он подчеркнул, что будущие переговоры потребуют «еще много тяжелой работы, уступки с обеих сторон». По словам Рубио, мирный план, который планируют реализовать США, состоит из двух частей.

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«План А заключается в прекращении огня, чтобы мы могли перейти ко второму этапу — плану Б, который заключается в том, чтобы усадить всех за стол переговоров. А может быть, и нет, [не через общую встречу], — возможно, с помощью челночной дипломатии, чтобы найти способ навсегда покончить с этой войной таким образом, чтобы это длилось долго и учитывало потребности каждого», — сказал Рубио.

При этом он подчеркнул, что прекращение огня имеет критическое значение для начала полноценных переговоров о мире. «Трудно договориться о долгосрочном прекращении войны, пока они стреляют друг в друга, и поэтому президент [США Дональд Трамп] хочет прекращения огня», — пояснил американский госсекретарь.

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В середине марта после встречи делегаций двух стран в Саудовской Аравии США и Украина сформулировали предложение о 30-дневном прекращении огня. Позже Владимир Путин назвал это предложение «хорошей идеей», одновременно озвучив несколько собственных условий, в частности, о необходимости устранения «первопричин кризиса». Кроме того, Путин задал ряд вопросов, в том числе о том, кто и как будет контролировать соблюдение условий перемирия.