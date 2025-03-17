Наркоторговцы начали рекламировать себя с помощью выдуманных новостей

Наркодилеры начали использовать для саморекламы выдуманные новости о случайно обнаруженной символике онлайн-магазинов наркотиков, сообщили «Известия» со ссылкой на правоохранительные органы, маркетплейсы и источник в «крупнейшем рекламном агентстве даркнета». Газета рассказала о случае, когда рекламу «наркошопа» поместили на афише концерта Канье Уэста, который на самом деле не планировался.

«Известия» насчитали с конца прошлого по начало этого года более двух тысяч публикаций, задачей которых было распространить логотип «наркошопа». Публикации прокомментировали около семи тысяч пользователей, сообщило издание.

«Я — большой извращенец» Врач изнасиловал сотни детей, которые пришли к нему на прием. На работе за него заступались Криминал 14 минут чтения

В январе десятки телеграм-каналов распространили видео со скриншотами отзывов под товаром «на одном из крупнейших маркетплейсов России», привели пример «Известия» без указания названия онлайн-площадки. В отзывах говорилось, что покупатели обнаружили на подошве купленных кед пропечатанный логотип магазина, торгующего наркотиками. Подошва оставляла четкий отпечаток логотипа на снегу, следовало из отзывов. Автор видеоролика говорил, что из-за низкой цены и популярности модели «тысячи россиян могут стать ходячей рекламой».

Представители маркетплейса сказали газете, что отзывы под реальным товаром были добавлены в ролик с помощью фотошопа.

В конце прошлого года «в одной из соцсетей», в группе, участники которой бесплатно обменивались вещами, появились фото одежды для младенцев с логотипом «наркошопа», пишут «Известия». Посты с обсуждением фотографий разошлись не только в этой же соцсети, но и в более чем 40 телеграм-каналах, сообщила газета.

Я три года проработала в стрип-клубе и вебкаме Занималась сексом за деньги, употребляла наркотики и много пила. Но смогла уйти оттуда и начать новую жизнь Общество 9 минут чтения

Афиши концерта Уэста с логотипом «наркошопа» были развешаны на улицах Санкт-Петербурга, рассказали изданию в полиции. По словам силовиков, они задержали семейную пару, у которой дома оказались «многочисленные экземпляры» афиш.

Самой обсуждаемой «рекламной кампанией» «Известия» назвали случай в городе Обнинске, когда два молодых человека в одежде с названием «наркошопа» бесплатно раздавали пенсионерам куриные яйца. Видео с мужчинами не только разошлось по сети, но и попало в телеграм-канал одного из городских новостных порталов. Всего под постами об акции с яйцами были оставлены более трех тысяч комментариев, сообщили «Известия».

Наркодилеры заказывают подобные рекламные кампании на даркнет-площадках, средняя стоимость кампании составляет около 100 тысяч рублей, сообщили «Известия». Задачей попасть со своей рекламой на легальные площадки, «в белые ресурсы», является привлечение новых клиентов, объяснил газете источник из рекламного даркнет-агентства.