Мужчину приговорили к году колонии за угрозы убийством бывшей девушке

Судья мирового участка №187 Фрунзенского района Санкт-Петербурга приговорил 23-летнего Илью В. к году и месяцу колонии общего режима за угрозы убийством в адрес его бывшей девушки Дарьи. Также суд обязал Илью выплатить Дарье полмиллиона рублей компенсации морального вреда, сообщает адвокатский проект «Травмпункт».

Представители Дарьи пишут, что Илья начал ее преследовать после разрыва отношений. В августе 2023 года мужчина ударил Дарью кулаком в левый глаз, пообещал убить ее, а потом прижал к стене и начал душить. Спасти девушку помогли очевидцы, сообщает «Травмпункт». Ранее Илья уже несколько раз нападал на Дарью, за что суды назначали ему административные наказания за побои.

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По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», мужчину зовут Илья Вересаев, его отношения с Дарьей начались в 2021 году. Тогда же мужчину приговорили к полутора годам условного срока за грабеж, сообщает «Травмпункт». При этом «Осторожно, новости» утверждают, что Илья получил реальный срок, во время которого девушка ждала его возвращения.

По данным «Травмпункта», в 2022 году Илья был осужден во второй раз: он получил год и восемь месяцев колонии по делу о хранении и сбыте поддельных денег. В 2023 году мужчина освободился условно-досрочно.

Как пишут «Осторожно, новости», после первого уголовного дела Вересаев начал употреблять наркотики и избивать Дарью. Девушка решила с ним расстаться, но он уговорил ее изменить решение, пообещав, что будет лечиться от наркозависимости.

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По словам Дарьи, когда Илья узнал, что она беременна, он стал чаще ее избивать — и тогда она перестала с ним общаться и уехала жить к матери. После этого он начал преследовать ее: следить за соцсетями, караулить у работы, оскорблять и избивать. Несколько раз после нападений девушка попадала в больницу на сохранение беременности с угрозой выкидыша.

Осенью прошлого года Дарья говорила каналу «Осторожно, новости», что полиция не реагировала на ее заявления в течение пяти месяцев. Девушка опасалась, что Илья может ее убить.