EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Связанную с племянницей Путина компанию обвинили в отстреле собак

16:45 16.03.2025

Якутские журналисты и правозащитники обвинили в жестоком обращении с животными руководство горно-обогатительного комбината «Инаглинский» в Нерюнгринском районе Якутии, сообщает издание «7х7». Они считают, что руководство предприятия распорядилось начать отстрел собак.

Комбинат принадлежит угледобывающей компании «Колмар», которая, по информации журналистов, контролируется двоюродной племянницей Владимира Путина Анной Цивилевой и ее мужем Сергеем Цивилевым, министром энергетики России. Одну из собак застрелили на территории комбината, местные СМИ сообщили, что до этого она прожила там около шести лет и не проявляла агрессии по отношению к работникам. Защитники прав животных обратились к руководству «Колмара», чтобы остановить убийства собак.

Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
Криминал11 минут чтения

Также журналисты сообщают, что убийства животных на территории комбинатов начались еще осенью 2024 года после инцидента с гибелью 12-летней девочки от укусов бездомных животных. Глава Нерюнгринского района Роман Щегельняк по итогам этого случая предлагал убивать животных в приютах через десять дней после поимки. Якутские правозащитники утверждали, что чиновник отдавал незаконные указания по убийству животных на комбинатах.

«На случай, если меня убьют»
«На случай, если меня убьют»
Друг 23-летней модели получил странное сообщение. Вскоре девушка перестала выходить на связь. Ее искали больше года
Криминал15 минут чтения

28 февраля депутаты Госдумы внесли в парламент законопроект, который предлагает разрешить регионам проводить эвтаназию бездомных животных после превышения срока пребывания в приютах, этот срок также предложили устанавливать самим регионам. Авторы законопроекта и председатель Госдумы Вячеслав Володин обосновывали его необходимость сообщениями об участившихся нападениях бездомных животных на людей.

Сенаторы Совфеда раскритиковали законопроект и заявили, что он может противоречить конституции России, а комитет Совфеда по конституционному законодательству подготовил негативный отзыв на законопроект. Также 15 марта в трех городах России прошли акции против принятия законопроекта об убийстве животных. Собравшиеся в Ижевске, Иркутске и Москве потребовали отклонить предложения депутатов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Я — большой извращенец»
Криминал
«Я — большой извращенец»
Врач изнасиловал сотни детей, которые пришли к нему на прием. На работе за него заступались
13 минут чтения
Месяц без трусов 
Общество
Месяц без трусов 
Я не выходила из палаты, взвешивала свою мочу, не могла есть без слез из-за боли и похудела на 15 килограммов. Все из-за пересадки костного мозга
22 минуты чтения
Первое «проклятие» семьи Кеннеди
Мир
Первое «проклятие» семьи Кеннеди
Сестре президента сделали сомнительную операцию. Это изменило жизнь влиятельнейшего рода США
8 минут чтения
Журналистка выдумала репортаж и получила престижную премию
Мир
Журналистка выдумала репортаж и получила престижную премию
Ее обман взбудоражил всю страну и навсегда изменил СМИ
9 минут чтения
Редкие фото известных русских писателей начала XX века
Общество
Редкие фото известных русских писателей начала XX века
Чуковский и Толстой — на снимках Леонида Андреева
9 минут чтения
Мой бывший пробил мне череп ключом от машины
Общество
Мой бывший пробил мне череп ключом от машины
Он меня чуть не убил и выбил глаз. Но я выжила и основала «Женский спецназ»
12 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования