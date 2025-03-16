Связанную с племянницей Путина компанию обвинили в отстреле собак

Якутские журналисты и правозащитники обвинили в жестоком обращении с животными руководство горно-обогатительного комбината «Инаглинский» в Нерюнгринском районе Якутии, сообщает издание «7х7». Они считают, что руководство предприятия распорядилось начать отстрел собак.

Комбинат принадлежит угледобывающей компании «Колмар», которая, по информации журналистов, контролируется двоюродной племянницей Владимира Путина Анной Цивилевой и ее мужем Сергеем Цивилевым, министром энергетики России. Одну из собак застрелили на территории комбината, местные СМИ сообщили, что до этого она прожила там около шести лет и не проявляла агрессии по отношению к работникам. Защитники прав животных обратились к руководству «Колмара», чтобы остановить убийства собак.

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Также журналисты сообщают, что убийства животных на территории комбинатов начались еще осенью 2024 года после инцидента с гибелью 12-летней девочки от укусов бездомных животных. Глава Нерюнгринского района Роман Щегельняк по итогам этого случая предлагал убивать животных в приютах через десять дней после поимки. Якутские правозащитники утверждали, что чиновник отдавал незаконные указания по убийству животных на комбинатах.

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28 февраля депутаты Госдумы внесли в парламент законопроект, который предлагает разрешить регионам проводить эвтаназию бездомных животных после превышения срока пребывания в приютах, этот срок также предложили устанавливать самим регионам. Авторы законопроекта и председатель Госдумы Вячеслав Володин обосновывали его необходимость сообщениями об участившихся нападениях бездомных животных на людей.

Сенаторы Совфеда раскритиковали законопроект и заявили, что он может противоречить конституции России, а комитет Совфеда по конституционному законодательству подготовил негативный отзыв на законопроект. Также 15 марта в трех городах России прошли акции против принятия законопроекта об убийстве животных. Собравшиеся в Ижевске, Иркутске и Москве потребовали отклонить предложения депутатов.