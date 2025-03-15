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Общество

СМИ: туристов из «недружественных» стран стали тщательнее проверять при въезде в Россию

00:24 15.03.2025

На российских границах ужесточили проверки туристов, которые приезжают в страну из «недружественных» государств. Особенно это касается граждан Великобритании, передает портал «Турдом» со ссылкой на неназванные источники. 

По данным портала, таких путешественников отводят в специальные комнаты и проводят с ними беседу, на которой могут задавать вопросы о целях визита, семейном положении, профессиональной сфере и другие. Иногда у въезжающих проверяют аккаунты в соцсетях. Как пишет «Турдом», такое внимание к приехавшим из западных стран людям можно объяснить тем, что турпоток оттуда довольно низкий.

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Как рассказали порталу туроператоры, туристам из «недружественных» стран еще в самолете выдают специальные миграционные карты, которые обязательны к заполнению. Этот документ нужно предъявлять в частности при заселении в гостиницу. Его рекомендуют сохранять до конца поездки. В то же время «Турдом» отмечает, что практика миграционных карт в России существует на протяжении многих лет.

Ранее стало известно, что в США ужесточение миграционного законодательства привело к тому, что из страны стали высылать тех, кто приехал туда с туристическими целями. СМИ рассказали истории двух путешественников из Германии, которые пробыли в США несколько недель, после чего были депортированы. 

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В начале марта этого года сообщалось, что глава МВД Латвии предложил всем европейским странам перестать выдавать россиянам туристические шенгенские визы, объяснив это угрозой национальной безопасности. До этого в Латвии захотели запретить любые туристические поездки в Россию и Беларусь.

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