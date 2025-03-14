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Криминал

В Приморье китайца посадили за сбор грибов

10:30 14.03.2025

Суд в Приморье приговорил китайского гражданина, чье имя не называется, к трем с половиной годам колонии строгого режима. Его признали виновным в незаконном сборе редкого вида грибов. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на прокуратуру региона.

Как утверждало обвинение, гражданин КНР собрал на территории российского региона более 250 сосновых грибов, относящихся к роду «Рядовка Мацутакэ», которые затем планировал продать у себя на родине. 

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Согласно решению суда, изъятые у осужденного грибы были обращены в собственность Российской Федерации. Гриб мацутакэ считается деликатесом и очень ценится в кулинарии азиатских стран за специфический сосновый аромат и изысканный вкус. В России грибы этого вида признаны редкими и занесены в Красную книгу, а за их незаконный сбор и оборот действующим российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность.

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В ноябре прошлого года сотрудники Уссурийской таможни задержали предпринимателя из Владивостока, который пытался вывезти в Китай около трех тонн морских гребешков. В ведомстве рассказали, что мужчина задекларировал товар, как живые гребешки, выращенные в искусственных условиях. Однако, документы оказались поддельными, а гребешки, как выяснилось, были добыты браконьерским путем.

Как сообщалось, по факту выявленной контрабанды было возбуждено уголовное дело, по которому задержанному россиянину грозит до пяти лет лишения свободы.

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