Названы самые популярные ночные заказы россиян

Поздним вечером и ночью россияне чаще всего заказывают доставку чипсов и глазированных сырков, выяснили аналитики Ozon fresh. Результаты их исследования опубликовало издание «РБК вино».

Согласно статистике сервиса, в начале 2025 года спрос на чипсы вырос на 36 процентов по сравнению с периодом с января по февраль 2024 года. Средний чек заказа на чипсы за это время вырос на 10 процентов.

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Клиенты компании начали покупать сырки на более чем 40 процентов чаще, а средний чек на них снизился на 15 процентов. Как чипсы, так и сырки покупатели чаще всего заказывают с 21:00 до 1:00.

По утрам россияне чаще всего заказывают продукты для завтрака. С 7:00 до 12:00 самые частые покупки — это молоко, йогурт, куриные, яйца, творог и вода. За год спрос на корзину для завтраков вырос на 50 процентов.

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Основной период, когда россияне заказывают доставку продуктов питания — с 12:00 до 17:00. В это время сервис получает 35 процентов от общего числа заказов. Количество дневных заказов выросло более чем на 30 процентов с прошлого года. Чуть меньше заказов — 31 процент — приходится на период с 17:00 до 20:00.

В августе прошлого года «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Life Pay сообщил, что средний чек на доставку продуктов и готовых блюд в России вырос на 26 процентов, до 2600 рублей. Аналитики объясняют это изменение цены инфляцией, увеличением себестоимости доставки и нехваткой курьеров. По данным Restomania, весной 2024 года в России не хватало 140 тысяч курьеров. При этом количество заказов выросло на 6,8 процента.